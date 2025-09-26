Yamal trenował z resztą zespołu! Nowe wieści ws. gwiazdora Barcelony

Lamine Yamal może znaleźć się w kadrze na mecz z Realem Sociedad - informuje Sport. Z kolei Adria Albets przekazał, że piłkarz trenował z resztą zespołu podczas piątkowego treningu.

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal może znaleźć się w kadrze na mecz z Sociedad

FC Barcelona ma napięty terminarz, ponieważ od prawie dwóch tygodni gra w systemie co trzy/cztery dni. Jak na razie radzą sobie bardzo dobrze, ponieważ w czterech meczach odnieśli komplet zwycięstw. W najbliższą niedzielę czeka ich kolejne ligowe starcie. Tym razem przeciwnikiem będzie Real Sociedad. Pod znakiem zapytania stoi występ Raphinhi ze względu na przeciążenia.

Z Katalonii napływają jednak dobre informacje ws. powrotu Lamine Yamala. Przypomnijmy, że 18-latek wrócił ze zgrupowania reprezentacji Hiszpanii z kontuzją. Dotychczas opuścił już cztery spotkania, lecz wygląda na to, że jest blisko powrotu na boisko.

Z informacji, które przekazał Adria Albets wynika, że Yamal trenował w piątek z resztą piłkarzy. W zajęciach uczestniczył także Alejandro Balde oraz zawodnicy, którzy nie zagrali od pierwszej minuty w meczu z Realem Oviedo.

Z kolei dziennik Sport dodał, że istnieje szansa, że Yamal znajdzie się w kadrze meczowej na mecz z Realem Sociedad. W Hiszpanii nie brakuje również informacji, że Hansi Flick da mu zagrać kilka minut pod koniec niedzielnego spotkania. Ma to mieć na celu lepsze przygotowanie pod zbliżający się hit w Lidze Mistrzów z Paris Saint-Germain.

W tym sezonie Lamine Yamal rozegrał 3 spotkania w La Liga, w których zdobył 3 gole i zanotował 2 asysty.