Liga Mistrzów wróciła do gry w sezonie 2025/2026. W trakcie spotkań nie brakowało emocji. Zapoznaj się z wynikami wszystkich meczów pierwszej kolejki oraz z tabelą.

fot. Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Liga Mistrzów

Tabela Ligi Mistrzów po 1. kolejce

Liga Mistrzów w trakcie kampanii 2025/2026 rozgrywana jest tak, jak w poprzednim sezonie. Tym samym najpierw ma miejsce faza zasadnicza, w której trakcie każda z ekip rozegra osiem spotkań. Cztery w roli gospodarza i cztery na wyjeździe. Osiem najlepszych ekip wywalczy awans od razu do 1/8 finału rozgrywek. Z kolei ekipy z miejsc 9-24 będą rywalizować w dodatkowych play-offach.

W pierwszej kolejce niezwykłe emocje miały miejsce przy okazji potyczki Juventusu z Borussią Dortmund. Spotkanie finalnie zakończyło się remis (4:4). Ciekawie było tez w konfrontacji Realu Madryt z Olympique Marsylia. Ostatecznie górą była ekipa z La Liga, a swój udział w zwycięstwie Królewskich (2:1) miał Kylian Mbappe.

Moc w pierwszej serii gier fazy zasadniczej elitarnych rozgrywek pokazał również Bayern Monachium, pokonując wysoko Chelsea (3:1). Dubletem w tym starciu wyróżnił się Harry Kane. Interesujące były tez czwartkowe potyczki, w których FC Barcelona mierzyła się z Newcastle United a Manchester City z SSC Napoli. W pierwszym z wymienionych starć Katalończycy pokonali ekipę z ligi angielskiej (2:1). Z kolei gigant z Premier League okazał się lepszy od mistrzów Włoch (2:0). Gola strzelił między innymi Erling Haaland.

Wyniki 1. kolejki fazy zasadniczej Ligi Mistrzów

Tabela fazy zasadniczej Ligi Mistrzów po 1. kolejce

*Stan na 18.09.2025, godz. 22:59

Czytaj więcej: Bayern pokazał moc na otwarcie Ligi Mistrzów. Kane z dubletem [WIDEO]