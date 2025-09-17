Bayern Monachium pokonał Chelsea (3:1) w fazie zasadniczej Ligi Mistrzów, wywiązując się z roli faworyta meczu. Między innymi dwa gole dla Bawarczyków strzelił Harry Kane.

fot. Ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu Monachium

Bawarska maszyna nie zawiodła. Chelsea postraszyła

Bayern Monachium meczem z Chelsea rozpoczął zmagania w fazie zasadniczej elitarnych rozgrywek. Mistrz Niemiec przystępował do potyczki z ekipą z Premier League jako faworyt. Drużyna Enzo Mareski nie zamierzała jednak tanio sprzedać skóry.

W pierwszej odsłonie spotkania na brak emocji nie można było narzekać. Chociaż pierwszy gol padł dopiero w 20. minucie. Samobójczym trafieniem po centrze z boku boiska wyróżnił się Trevoh Chalobah. Na jednym golu Bawarczycy nie poprzestali.

Już w 27. minucie Bayern podwyższył prowadzenie. Tym razem rzut karny na gola zamienił Harry Kane. Anglik sam wymierzył sprawiedliwość po przewinieniu Moisesa Caicedo na nim samym. Nadzieje na odrobienie strat w serca fanów The Blues wlał natomiast w 29. minucie Cole Palmer i na przerwę gospodarze schodzili tylko z jednobramkową zaliczką.

W drugiej połowie Kane po ponad godzinie gry dołożył jeszcze jedno trafienie i praktycznie rozstrzygnął losy rywalizacji. Co prawda w kolejnych fragmentach drużyny próbowały jeszcze zmienić wynik, ale długo bez efektu. Jeszcze w 89. minucie Chelsea strzeliła gola, jednak po weryfikacji VAR trafienie zostało anulowane.

Ostatecznie monachijska ekipa rozpoczęła zmagania w Lidze Mistrzów od zwycięstwa. W następnej kolejce Bayern zmierzy się z Pafos. Z kolei londyńska drużyna na Stamford Bridge zagra z Benfiką, którą ma przejąć Jose Mourinho.

Bayern Monachium – Chelsea FC 3:1 (2:1)

1:0 Trevoh Chalobah 20’ (sam.)

2:0 Harry Kane 27’ (k.)

2:1 Cole Palmer 29’

3:1 Harry Kane 63′