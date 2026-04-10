Liga Mistrzów przed wielką zmianą. Koniec długoletniej dominacji

Liga Mistrzów jest o krok od zakończenia ery, która trwa już 25 lat. The Athletic przekonuje, że w nowym sezonie dojdzie do wielkiej zmiany. Dotyczy ona dostawcy piłek meczowych.

Alex Lopez/ Alamy Na zdjęciu: UEFA Champions League

Liga Mistrzów: Adidas ustępuje. Koniec monopolu

Wszystko wskazuje na to, że doczekamy się wręcz rewolucyjnej zmiany w elitarnych rozgrywkach. Już od nowego sezonu najlepsi piłkarze w Europie będą rywalizowali nowymi piłkami. Liga Mistrzów ma zmienić dostawcę futbolówek. Tą samą droga podążą Liga Europy i Liga Konferencji. Szczegóły ujawnia The Athletic.

W marcu UEFA ogłosiła przetarg. Adam Crafton pisze, że europejska federacja postanowiła zmaksymalizować przychody z piłek meczowych i stworzyć nowy rynek dla takiej możliwości. Adidas, dotychczasowy dostawca, przegrał walkę z Nike. Od sezonu 2027/28 to amerykański gigant zastąpi niemiecki koncern.

– UC3, spółka joint venture pomiędzy UEFA a European Football Clubs (EFC), która kontroluje i zarządza strategicznym marketingiem, sprzedażą oraz realizacją praw komercyjnych do rozgrywek klubowych UEFA, zgodziła się rozpocząć okres wyłącznych negocjacji z Nike w sprawie zostania oficjalnym dostawcą piłek meczowych dla wszystkich męskich rozgrywek klubowych UEFA w latach 2027–2031. Decyzja ta jest wynikiem bardzo konkurencyjnego procesu przetargowego rozpoczętego w marcu 2026 r. przez UC3 i jej agencję, Relevent Football Partners. W międzyczasie nie będą udzielane żadne dalsze komentarze – tak brzmi oficjalne oświadczenie dotyczące przetargu.

Dla Nike to powrót do Ligi Mistrzów. W 2001 roku Amerykanie stracili Champions League na rzecz Adidasa, który od tamtej pory nieprzerwanie dostarcza piłki meczowe w elitarnych rozrywkach.