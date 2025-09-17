Lewandowski w elitarnym gronie. W Lidze Mistrzów mało kto tego dokonał

Robert Lewandowski rozpoczyna kolejny sezon w Lidze Mistrzów. Na start FC Barcelona zagra z Newcastle. Warto pamiętać, że Polak to jeden z trzech zawodników, który zdobył w prestiżowych rozgrywkach ponad 100 goli.

rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski w pogoni za Cristiano Ronaldo i Leo Messim

Robert Lewandowski z każdym rokiem coraz bardziej zbliża się do zakończenia kariery. W sierpniu obchodził 37. urodziny, tak więc można go włączyć do grona najstarszych aktywnych zawodników grających w Lidze Mistrzów. Mimo to napastnik FC Barcelony mimo wieku udowadnia, że wciąż ma w sobie instynkt snajpera. Dowodem tego może być dublet w ostatnim meczu przeciwko Valencii.

Już w czwartek Lewandowski rozpocznie kolejny sezon w Lidze Mistrzów. Pierwszym rywalem Katalończyków będzie Newcastle. Jednocześnie będzie to okazja, aby Polak dołożył do swojego dorobku kolejne trafienia w najbardziej prestiżowych rozgrywkach.

Na ten moment ma na swoim koncie 105 goli w 133 meczach. Dzięki temu zajmuje 3. miejsce w klasyfikacji strzelców wszech czasów. W Lidze Mistrzów więcej od niego ma tylko Leo Messi (129) i Cristiano Ronaldo). Warto dodać, że oprócz trzech wymienionych zawodników nikt inny nie był w stanie przebić bariery 100 bramek. Tuż za podium z dorobkiem 90 goli znalazł się Karim Benzema.

TOP10 najlepszych strzelców w historii Ligi Mistrzów:

Cristiano Ronaldo – 183 mecze/140 goli Lionel Messi – 163/129 Robert Lewandowski – 133/105 Karim Benzema – 152/90 Raul – 142/71 Thomas Muller – 163/57 Ruud van Nistelrooy – 73/56 Kylian Mbappe – 88/57 Thierry Henry – 112/50 Erling Haaland – 48/49

Lewandowski debiutował w Lidze Mistrzów w sezonie 2011/2012 w barwach Borussii Dortmund w meczu z Arsenalem 13 września 2011 roku. Z kolei pierwszy raz na listę strzelców wpisał się 19 października 2011 roku podczas spotkania z Olympiakosem Pireus.