Lewandowski oceniony przez gwiazdora BVB. “To jego sekret”

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Serhou Guirassy i Robert Lewandowski

Lewandowski kontra Guirassy. Pojedynek wielkich snajperów

– Mam nadzieję, że to będzie festiwal goli… ale dla nas – przyznał Serhou Guirassy na konferencji prasowej przed środowym spotkaniem Barcelona – Borussia Dortmund. W tym sezonie obie ekipy już miały okazję zmierzyć się w bezpośrednim starciu – w 6. kolejce Blaugrana wygrała 3:2, a Gwinejczyk popisał się dubletem. Teraz 29-latek liczy na zwycięstwo swojej drużyny. Na przeszkodzie może stanąć Robert Lewandowski, którego snajper BVB stawia sobie za wzór:

– Tak, zdecydowanie, to wzór do naśladowania, szczególnie ze względu na jego ciągłość. Miał świetną karierę, a w wieku 36 lat nadal jest jednym z najlepszych strzelców. To pokazuje jego poziom. Jest świetnym graczem i wszyscy o tym wiedzą – przyznał Guirassy. – Lewandowski nie musi nikomu niczego udowadniać. Myślę, że jego sekretem jest ciężka praca. Zawsze ciężko pracuje i zawsze jest szybki. Chodzi o ciężką pracę, opiekę, regenerację i odżywianie. To wszystko robi różnicę – dodał były napastnik VfB Stuttgart.

Zobacz WIDEO: Tak mógłby wyglądać dialog Probierz – Lewandowski. Jak ze słynnego filmu

– Liczby mówią same za siebie. Barcelona świetny zespół w szczytowej formie, ale my skupiamy się na sobie – zakończył gwiazdor BVB, który w tej edycji Ligi Mistrzów ma na koncie dziesięć goli. Robert Lewandowski zanotował o jedno trafienie mniej.