Frederiksen ocenił poziom Lecha i rywala. Szczere słowa trenera

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Lech nie miał szans z Crveną zvezda. Brutalna ocena Frederiksena

Lech Poznań nie jest faworytem rywalizacji z Crveną zvezda, która zadecyduje o dalszej grze w eliminacjach Ligi Mistrzów. Środowe spotkanie w ramach 3. rundy eliminacji dla mistrza Polski okazało się konkretną lekcją. W pewnym momencie wydawało się, że można osiągnąć korzystny wynik i na rewanż pojechać z bramkową przewagą, ale Serbowie brutalnie wykorzystali wszystkie błędy defensywy Kolejorza, wygrywając ostatecznie 3-1.

Zgodnie z zapowiedziami, Crvena zvezda zaprezentowała dużą jakość piłkarską. Ma w swoich szeregach wielu zawodników, którzy przerastają poziom Ekstraklasy. Z tą oceną zgadza się Niels Frederiksen, który po meczu wypowiedział się o Lechu i jego rywalu. Stwierdził, że na ogół poznaniacy nie mają okazji, żeby mierzyć się z kimś tak mocnym.

– Będąc zupełnie szczerym, dzisiaj graliśmy przeciwko drużynie, która jest o poziom wyżej niż te zespoły, z którymi na co dzień mierzymy się w polskiej lidze. Podczas pierwszej połowy mieliśmy dobry fragment i wtedy zaprezentowaliśmy się najlepiej, ale grając z takim przeciwnikiem, to musimy cały czas podtrzymywać taki poziom, jak z końcówki pierwszej części gry. Nie chcę powiedzieć, że zagraliśmy słabe spotkanie, przeciwnik był lepszy – stwierdził szkoleniowiec mistrza Polski, cytowany przez portal lechpoznan.pl.

Lech ma przed sobą jeszcze rewanż na wyjeździe. Oczywiście szanse na awans są niewielkie, bowiem trzeba odrobić dwubramkowe straty na obcym terenie, ale na pewno drużyny Frederiksena nie można jeszcze skreślić.