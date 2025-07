Lech Poznań strzelił pięć bramek. Gorący mecz w el. Ligi Mistrzów

Lech Poznań prowadzi do przerwy przy Bułgarskiej z islandzkim Breidablikiem (5:1) w 2. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Dwie bramki do przerwy dla Kolejorza zdobył Mikael Ishak.

PressFocus Na zdjęciu: Lech Poznań

Kolejorz rozbija Islandczyków

Lech Poznań nie tak wyobrażał sobie start sezonu 2025/26. Mistrz Polski przegrał z Legią Warszawa (1:2) w meczu o Superpuchar Polski.. Następnie w kompromitującym stylu uległ Cracovii (1:4) w 1. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Niels Frederiksen musiał szybko uporządkować drużynę, ponieważ w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów zmierzył się z Breidablikiem.

Mistrzowie Islandii w poprzedniej rundzie odprawili albańską Egnatię i nie zamierzali odgrywać roli statystów w konfrontacji z Lechem. Tymczasem poznaniacy wciąż zmagają się z problemami kadrowymi, które wyraźnie odbijają się na ich formie i wynikach. Spotkanie z Breidablikiem miało być szansą na przełamanie.

Mistrz Polski objął prowadzenie już w czwartej minucie po trafieniu Antonio Milicia. Później Islandczycy wykorzystali chwilę nieuwagi gospodarzy i z rzutu karnego wyrównał Hoskuldur Gunnlaugsson. Od 32. minucie goście grali w osłabieniu po tym, jak czerwoną kartkę obejrzał Viktor Margeirsson, który nieprzepisowo zatrzymywał Mikaela Ishaka.

Końcówka pierwszej połowy należała już do poznaniaków. Najpierw do siatki z rzutu karnego trafił Mikael Ishak. W 42. minucie Lech podwyższył wynik na (3:1) po golu Joao Pereiry. Kapitan Kolejorza w doliczonym czasie gry do pierwszej części zdobył drugą bramkę. To nie był koniec goli gospodarzy, kiedy to swojego premierowego gola w barwach Lecha strzelił Leo Bengtsson.