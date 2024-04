SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Bayern wywiózł dobry wynik z Emirates Stadium

Bawarczycy zremisowali 2:2 z Arsenalem

Thomas Tuchel ma żal do sędziego

Wziął piłkę w ręce w polu karnym, gwizdek sędziego milczał. Tuchel wprost o kontrowersji

Spotkanie Arsenalu z Bayernem dostarczyło wielkich emocji. Ostatecznie Kanonierzy zremisowali z Bawarczykami 2:2, ale o pewnym niedosycie mogą mówić przede wszystkim przyjezdni.

W trakcie meczu doszło do kuriozalnej sytuacji. Po gwizdku sędziego David Raya podał z piątego metra do blisko ustawionego Gabriela, a ten wziął piłkę w ręce i postanowił jeszcze raz wznowić grę. Patrząc na tę sytuację, można mieć mieszane uczucia, bo według regulaminu Brazylijczyk zwyczajnie przekroczył przepisy i Bayern powinien otrzymać rzut karny. Natomiast sędzia uznał to za “dziecinny błąd”, który nie kwalifikował się na stanowczą decyzję w meczu tej rangi. Ostro do całej sytuacji odniósł się Thomas Tuchel.