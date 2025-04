Kiwior i Arsenal triumfują! Kanonierzy za mocni dla Realu [WIDEO]

Arsenal okazał się lepszy od Realu Madryt w dwumeczu (5:1) w ramach 1/4 finału Ligi Mistrzów i awansował do półfinału rozgrywek. W nim zmierzy się z Paris Saint-Germain.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Real Madryt - Arsenal

Arsenal w półfinale Ligi Mistrzów, Real za burtą

Real Madryt przystępował do potyczki z Arsenalem, wierząc, że może jeszcze wykorzystać atut własnego stadionu i odrobić straty z pierwszego meczu na Emirates Stadium. Jasne jednak było, że wyzwanie przed Królewskimi było bardzo trudne. Kanonierzy dzięki trzybramkowej wygranej u siebie byli w bardzo komfortowym położeniu.

Przed samym starciem, gdy ujawnione zostały składy obu ekip, uwaga polskich kibiców mogła zostać zwrócona na kadrę meczową The Gunners. W wyjściowym składzie znalazł się Jakub Kiwior. Z kolei na ławce rezerwowych znalazł się Michał Rosiak. Tymczasem o ofensywie gospodarzy decydować mieli: Kylian Mbappe, Rodrygo praz Vinicius Junior.

Pierwsza części gry przebiegła tak naprawdę zgodnie z tym, jak przewidywali to eksperci. Zespół dowodzony przez Carlo Ancelottiego robił, co mógł. Niemniej rywale byli świetnie zorganizowani, co skutkowało tym, że Real nie potrafił tak naprawdę zagrozić londyńczykom.

Tymczasem już w 13. minucie Arsenal mógł objąć prowadzenie. Przed szansą zdobycia bramki z rzutu karnego stanął Bukayo Saka. 23-latek oddał strzał a’la Anton Panenka i poradził sobie z tym Thibaut Courtois. Tym samym upiekło się Raulowi Asencio, który sprokurował jedenastkę. Do końca pierwszej połowie ogólnie wynik też się nie zmienił, więc goście byli bardzo blisko awansu do półfinału.

𝐓𝐇𝐈𝐁𝐀𝐔𝐓 𝐂𝐎𝐔𝐑𝐓𝐎𝐈𝐒 𝐁𝐑𝐎𝐍𝐈 𝐑𝐙𝐔𝐓 𝐊𝐀𝐑𝐍𝐘! 🔥🔥



Bukayo Saka nie wytrzymał presji! W Madrycie nadal mamy 0:0!



📺 Transmisja meczu w CANAL+ EXTRA 1 i serwisie CANAL+: https://t.co/OFoz9m2gHf pic.twitter.com/aJy6zwezda — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 16, 2025

Na pierwszego gola w spotkaniu trzeba było czekać aż do 65 minuty. Wówczas gola strzelił Saka, wykorzystując sytuację oko w oko z golkiperem rywali. Tym samym wydawało się w tym momencie, że Arsenalowi nie może się już stać nic złego. Radość londyńskiej ekipy nie trwała jednak długo, bo już w 67. minucie było 1:1. Do wyrównania doprowadził Vinicius Junior, który wykorzystał błąd Williama Saliby. Tym samym Real wciąż marzył o korzystnym rozstrzygnięciu. W doliczonym czasie Gabriel Martinelki strzelił natomiast gola na 2:1 dla gości i finalnie w obu ćwierćfinałowych potyczkach Kanonierzyli zaliczyli zwycięstwa.

𝐂𝐈𝐎𝐒 𝐙𝐀 𝐂𝐈𝐎𝐒 𝐖 𝐌𝐀𝐃𝐑𝐘𝐂𝐈𝐄! 🤜💥🤛 Bukayo Saka dał Kanonierom prowadzenie, ale już po chwili Real wyrównał za sprawą Viniciusa Júniora! 🔥



📺 Transmisja meczu w CANAL+ EXTRA 1 i serwisie CANAL+: https://t.co/OFoz9m2gHf pic.twitter.com/wsFuqQFJ6w — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 16, 2025

Arsenal w dwumeczu pokonał Los Blancos (5:1) i znalazł się w gronie czterech najlepszych ekip w Lidze Mistrzów. W następnej rundzie Kanonierzy zmierzą się z Paris Saint-Germain.

Real Madryt 2:1 (0:0) – pierwszy mecz 3:0 dla Arsenalu

0:1 Bukayo Saka 65′

1:1 Vinicius Junior 67′

2:1 Gabriel Martinelli 90+3′