Dzisiaj wieczorem poznaliśmy kolejne trzy drużyny, które tej jesieni zagrają w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Do tego grona dołączył właśnie: Kajrat Ałmaty, Pafos oraz Bodo/Glimt.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kajrat Ałmaty

Kajrat, Pafos i Bodo/Glimt w fazie ligowej Ligi Mistrzów

Rozgrywki fazy ligowej Ligi Mistrzów UEFA w nadchodzących miesiącach zapowiadają się niezwykle emocjonująco. Wiadomo bowiem, że oczy kibiców z całego świata zwrócone będą na największe kluby, które rywalizować będą o trofeum i dominację w Europie, ale to także szansa do śledzenia losów mniejszych klubów.

Większość z nich swoją drogę musiała przejść poprzez eliminacje, a jak pokazuje przypadek Kajratu Ałmaty, już od pierwszej rundy. To właśnie drużyna z Kazachstanu, a właściwie spod granicy z Chinami jako pierwsza we wtorkowy wieczór zapewniła sobie awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Pokonała ona bowiem Celtic w serii rzutów karnych i po 10 latach Kazachowie znów będą mili klub w fazie zasadniczej najważniejszych rozgrywek w Europie.

Następnie cypryjski Pafos wyeliminował zespół Crveny zvezdy, czyli ekipę, która w poprzedniej rundzie pewnie rozprawiła się z Lechem Poznań. Z kolei sensacji i zmiany rezultatu nie było w potyczce Sturmu Graz z Bodo/Glimt, bowiem pomimo zwycięstwa Austriaków, przewaga Norwegów z pierwszego meczu okazała się zbyt duża.

Tym samym jutro poznamy ostatnie cztery drużyny, które zagrają w fazie ligowej Ligi Mistrzów 2025/26. Oto pary 4. rundy eliminacji:

Karabach Agdam – Ferencvaros

Benfica – Fenerbahce

Club Brugge – Rangers

FC Kopenhaga – FC Basel

Zobacz także: Liverpool chce pobić rekord Premier League! 150 milionów za gwiazdę