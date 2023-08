Na pewno cieszy zwycięstwo, ale smakuje inaczej po straconym golu. To był praktycznie pierwszy strzał na naszą bramkę. Nie ukrywam, że nie jesteśmy zadowoleni z tego, bo mieliśmy więcej sytuacji. Mamy przewagę jednego gola i jedziemy bronić wyniku - powiedział Zoran Arsenić, kapitan Rakowa dla "Kanału Sportowego".

IMAGO / Maciej Rogowski Na zdjęciu: Zoran Arsenic, Raków Częstochowa

Raków Częstochowa w dobrym stylu pokonał wczoraj Aris Limassol

Mistrzowie Polski w końcówce meczu stracili jednak bramkę, która wlała sporo nadziei w zespół gości

Głos po meczu zabrał kapitan Rakowa, Zoran Arsenić

“Mogliśmy lepiej się zachować”

Raków Częstochowa we wtorkowy wieczór mierzył się z drużyną Arisu Limassol. Mistrzowie Polski dość pewnie, choć nie bez błędów pokonali Cypryjczyków 2:1. Pomimo, że rywal należał do tych wymagających, to podopieczni trenera Dawida Szwargi zneutralizowali wiele atutów zespołu gości. Jednak piłkarze z Częstochowy studzą emocje przed rewanżem i dostrzegają błędy, które popełnili.

– Na pewno cieszy zwycięstwo, ale smakuje inaczej po straconym golu. To był praktycznie pierwszy strzał na naszą bramkę. Nie ukrywam, że nie jesteśmy zadowoleni z tego, bo mieliśmy więcej sytuacji. Mamy przewagę jednego gola i jedziemy bronić wyniku – powiedział Zoran Arsenić, kapitan Rakowa dla “Kanału Sportowego”.

– Kiedy grasz w Lidze Mistrzów, to wiadomo, że jest ciężko. Wiedzieliśmy, że będzie dużo pojedynków. Myślę, że mimo wszystko kontrolowaliśmy mecz. Przy golu na pewno mogliśmy lepiej się zachować. Musimy to przeanalizować – dodał.

