Juventus w opałach. Nadzieje na awans topnieją z każdym meczem

Spalletti chwali reakcję Juventusu i wiarę w sukces
Juventus pod wodzą Luciano Spallettiego notuje powolny, ale widoczny postęp. W pierwszym meczu Ligi Mistrzów na ławce Bianconerich nowy trener poprowadził drużynę do remisu 1:1 ze Sportingiem. Spotkanie rozpoczęło się od mocnego uderzenia rywali. Maximiliano Araujo otworzył wynik celnym strzałem z ostrego kąta. Wyrównał Dusan Vlahović, który wykorzystał podanie i z bliska trafił do siatki.
-Sporting to bardzo dobry zespół, gra ofensywnie i lubi utrzymywać się przy piłce – powiedział Spalletti w rozmowie ze „Sky Sport Italia”. – Mieliśmy trudny początek, ale później dobrze zareagowaliśmy. Przejęliśmy inicjatywę i stworzyliśmy kilka dobrych okazji.
Trener Juventusu zaznaczył, że jego zespół wciąż musi poprawić tempo gry. – Musimy szybciej wymieniać podania i zmuszać przeciwników do biegania. Dusan pracował bardzo ciężko, a drużyna pokazała charakter – dodał szkoleniowiec.
Pomimo trudności trener zachowuje optymizm. – Wierzę w ten zespół. Jeśli utrzymamy takiego ducha, wygramy wiele meczów – podkreślił Spalletti. Włoski szkoleniowiec zadebiutował na ławce Juventusu w Lidze Mistrzów i po raz pierwszy prowadził drużynę w Turynie.
Stara Dama wciąż pozostaje jednak bez wygranej w tej edycji Ligi Mistrzów. Bianconeri mają na swoim koncie trzy remisy i jedną porażkę. Jeśli nie wygrają w kolejnym pojedynku z Bodo/Glimt to awans do fazy pucharowej znacznie się oddali.
