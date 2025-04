PA Images / Alamy Na zdjęciu: Liga Mistrzów logo

Jaki mecz Ligi Mistrzów w TVP?

Liga Mistrzów wkracza w decydującą fazę, a na placu boju pozostały tylko cztery drużyny. Awans do półfinału wywalczyli: FC Barcelona, Inter Mediolan, Arsenal oraz Paris Saint-Germain. W 1/2 finału odbędą się zatem same hity, a jedno z nich będzie transmitowane w otwartej telewizji. Stacja TVP Sport posiada prawa do pokazywania jednego meczu w danej kolejce najważniejszych europejskich pucharów.

Zazwyczaj przypadał im jeden mecz rozgrywany w środę. Natomiast przed półfinałami nastąpiła wielka zmiana dla widzów. Okazuje się, że zamiast spotkania w środę, TVP Sport pokaże mecz rozgrywany we wtorek, czyli starcie Arsenal – Paris Saint-Germain.

Mecz na Emirates Stadium odbędzie się we wtorek (29 kwietnia) o godzinie 21:00. Za mikrofonem usłyszymy duet komentatorów Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski. Transmisję spotkania poprzedzi oczywiście tradycyjne studio, w którym ekspertem będzie m.in. Jacek Magiera.

Arsenal wywalczył przepustkę do półfinału, wygrywając dwumecz z Realem Madryt. Kanonierzy dwukrotnie sprawili sporą niespodziankę, pokonując Królewskich u siebie (3:0) i na wyjeździe (2:1). Dla zespołu Mikela Artety to szansa na pierwszy finał Ligi Mistrzów od 2006 roku.

Z kolei Paris Saint-Germain w 1/2 finału rywalizowało z innym angielskim zespołem – Aston Villą. Choć w pierwszym meczu odnieśli łatwe zwycięstwo (3:1), tak w rewanżu The Villans napędzili im strachu. Spotkanie na Villa Park zakończyło się porażką francuskiego giganta (2:3).

Warto dodać, że rewanżowy mecz Paris Saint-Germain – Arsenal również będzie transmitowany w TVP Sport. Starcie na Parc des Princes odbędzie się w środę (7 maja) o godzinie 21:00. Zwycięzca dwumeczu zagra w finale z wygranym pary FC Barcelona – Inter Mediolan.