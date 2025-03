Inter odzyskał dwóch kluczowych graczy przed meczem z Feyenoordem

Inter może odetchnąć z ulgą przed pierwszym meczem 1/8 finału Ligi Mistrzów przeciwko Feyenoordowi. Spotkanie na De Kuip rozpocznie się środę o 18:45, a Simone Inzaghi będzie miał do dyspozycji Hakana Calhanoglu i Yanna Sommera, którzy wracają po kontuzjach.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Calhanoglu i Sommer gotowi na Feyenoord

Inter zmagał się z drobnym kryzysem kadrowym, ale tuż przed starciem z Feyenoordem Simone Inzaghi otrzymał dobre wieści. Hakan Calhanoglu i Yann Sommer, dwaj kluczowi zawodnicy Nerazzurrich, wracają do składu i polecą z drużyną do Rotterdamu.

Turecki pomocnik doznał kontuzji w meczu ligowym przeciwko Napoli, który zakończył się remisem 1:1. Po bolesnym starciu na początku spotkania Calhanoglu musiał opuścić boisko w drugiej połowie. Jego absencja budziła niepokój, ale dziś wrócił do treningów z zespołem i będzie dostępny na mecz Ligi Mistrzów. Inzaghi natomiast podejmie decyzję, czy wystawi go w pierwszym składzie.

Jeszcze większą niespodzianką jest błyskawiczny powrót Sommera. Szwajcarski bramkarz dwa tygodnie temu złamał paliczek kciuka prawej ręki, co mogło wykluczyć go na dłuższy czas. Dzięki specjalnemu usztywnieniu wrócił jednak do treningów i będzie mógł stanąć między słupkami już w Rotterdamie. Pod jego nieobecność świetnie spisywał się Emil Audero, ale teraz Inzaghi ma pełną swobodę w wyborze golkipera na mecz z Feyenoordem.

Inter jedzie do Holandii wzmocniony i gotowy na walkę o awans do ćwierćfinału. Czy powrót dwóch kluczowych zawodników pozwoli Nerazzurrim sięgnąć po korzystny wynik? Odpowiedź poznamy już w środę wieczorem.