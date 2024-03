Atletico Madryt w środę spróbuje odrobić stratę jednej bramki do Interu Mediolan. Od pierwszego starcia w 1/8 finału Ligi Mistrzów kontuzję leczy Antoine Griezmann. Reprezentant Francji ma nadzieję, że zdąży wrócić do pełni zdrowia na rewanż.

IMAGO / Gribaudi/ImagePhoto Na zdjęciu: Antoine Griezmann

Antoine Griezmann w pierwszym meczu z Interem Mediolan (0:1) doznał kontuzji kostki

Od tamtej pory reprezentant Francji nie pojawił się na boisku

W środę Rojiblancos czeka rewanż na własnym stadionie. Według hiszpańskich mediów, gwiazda gospodarzy powinna wybiec w podstawowym składzie

Czy Griezmann zdąży wrócić, by pomóc Atletico w potrzebie?

Antoine Griezmann, zwłaszcza w rundzie jesiennej, przeżywał świetny okres, jeden z najlepszych w barwach Atletico Madryt. Reprezentant Francji gwarantował drużynie bramki i asysty, a do tego ciężko harował na całej szerokości boiska. Gwiazdor nieco przyhamował na początku 2024 roku, ale i tak gwarantował określony poziom. Dlatego też tak bolesnym ciosem dla klubu okazała się kontuzja, jakiej Griezmann nabawił się w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. 32-latek opuścił murawę San Siro na kwadrans przed końcem. Jego zespół nie zdołał odrobić strat i przegrał 0:1.

Od tamtej pory Francuz nie wrócił do gry. Diego Simeone liczył, że pomoże mu już w niedawnym starciu z Cadizem CF (0:2), zakończonym blamażem Atletico. Powrót lidera zespołu wciąż się jednak wydłużał. Wygląda jednak na to, że najlepszy strzelec w historii klubu zdąży na rewanżowe starcie z Interem Mediolan. Według hiszpańskich mediów w poniedziałek trenował w pełnym wymiarze czasowym. Do tego brał udział w treningu po stronie graczy przeznaczonych do wyjściowego składu. Stworzył duet z Alvaro Moratą, a oskrzydlali ich Nahuel Molina z Samuelem Lino. Jeżeli nie dojdzie do zaskakującego zwrotu akcji, mistrz świata z 2018 roku poprowadzi Rojiblancos do próby odrobienia strat.

Griezmann rozegrał w tym sezonie 36 spotkań na wszystkich frontach. Zanotował w nich 18 bramek i siedem asyst.

Czytaj więcej: Palmer bliski spełnienia ambicji. “Jeszcze niedawno bym w to nie uwierzył”.