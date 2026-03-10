Galatasaray zatrzymało kolejnego giganta. Sensacja w Stambule [WIDEO]

20:39, 10. marca 2026 21:29, 10. marca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Goal.pl / CANAL+ Sport

Galatasaray Stambuł sensacyjnie wygrało 1:0 z Liverpoolem w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Autorem jedynego gola w dzisiejszym starciu był Mario Lemina.

Piłkarze Galatasaray Stambuł
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Galatasaray Stambuł

Liverpool przegrał z Galatasaray. Mario Lemina bohaterem

We wtorkowy wieczór byliśmy świadkami pierwszego spotkania pomiędzy Galatasaray Stambuł a Liverpoolem w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów. Kibice spodziewali się bardzo interesującego widowiska i rzeczywiście nie mogli narzekać na brak emocji. Choć to goście byli uznawani za faworyta tego starcia, gospodarze udowodnili na boisku, że potrafią rywalizować z europejskimi potęgami. Drużyna ze Stambułu zaprezentowała się ze świetnej strony oraz pokazała, że może realnie myśleć o awansie do następnej rundy rozgrywek.

Turecki zespół znakomicie rozpoczął wtorkową potyczkę i objął prowadzenie już w 7. minucie rywalizacji. Wówczas na listę strzelców wpisał się Mario Lemina. Wszystko zaczęło się od rzutu rożnego wykonywanego przez Gabriela Sarę. Piłkę przedłużył Victor Osimhen, a Gabończyk z bliskiej odległości uderzeniem głową pokonał Giorgiego Mamardashviliego.

Podopieczni Okana Buruka w kolejnych minutach grali w bardzo mądry sposób. Obie drużyny miały jeszcze kilka okazji do zdobycia bramki – angielska ekipa wyraźnie naciskała w drugiej połowie, by doprowadzić do wyrównania, jednak wynik nie uległ już zmianie.

Ostatecznie Galatasaray Stambuł wygrało z Liverpoolem 1:0 w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów i znajduje się w bardzo dobrej sytuacji przed rewanżem. Warto przypomnieć, że zespół Lwów w play-offach wyeliminował Juventus, zwyciężając w dwumeczu 7:5. Teraz turecka drużyna może mieć na rozkładzie następnego europejskiego giganta. Rewanżowe spotkanie przy Anfield Road zostanie rozegrane już w środę, 18 marca o godzinie 21:00.

Galatasaray Stambuł – Liverpool 1:0 (1:0)

1:0 Mario Lemina 7′