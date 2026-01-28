Flick waha się odnośnie Lewandowskiego. Sytuacja Polaka niejasna

Hansi Flick nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji dotyczącej udziału Roberta Lewandowskiego w meczu z FC Kopenhagą. Sport donosi, że szkoleniowiec może postawić na Ferrana Torresa.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Przewidywany skład Barcelony na mecz Kopenhagą

FC Barcelona przygotowuje się do meczu z Kopenhagą, który zakończy fazę ligową Ligi Mistrzów. Duma Katalonii wciąż wierzy w awans do czołowej ósemki, co ma wymiar nie tylko sportowy, ale również finansowy. Jednak sytuacja kadrowa nie jest idealna.

Kluczową wiadomością dla Hansiego Flicka jest powrót po kontuzji Ferrana Torresa, który jest najlepszym strzelcem zespołu w tym sezonie i ma na koncie 15 bramek.. Sport typuje do wyjściowego składu Roberta Lewandowskiego, ale jednocześnie nie wyklucza, że w miejsce Polaka pojawi się Hiszpan. Niemiecki trener często rotuje składem w obecnej kampanii i niewykluczone, że tak samo będzie tym razem.

Lepsza sytuacja w ataku kontrastuje z problemami w środku pola. Pedri jest kontuzjowany, a Frenkie de Jong pauzuje za kartki. Gavi wraca do formy, lecz wszystko wskazuje na to, że Eric Garcia ponownie zagra jako defensywny pomocnik. Alternatywą pozostają Casado oraz Bernal, jednak doświadczenie Erica przemawia na jego korzyść.

W defensywie Barcelona wróci do standardowych rozwiązań. Joao Cancelo nie może wystąpić w Lidze Mistrzów z powodu braku rejestracji. W środku zagrają Gerard Martin i Cubarsi, a Araujo rozpocznie spotkanie na ławce. W bramce wystąpi oczywiście Joan Garcia.

Przewidywany skład FC Barcelony: Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Gerard Martin, Balde, Olmo, Eric Garcia, Fermin, Yamal, Raphinha, Lewandowski.

Początek meczu o godzinie 21:00.