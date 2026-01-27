FC Barcelona – FC Kopenhaga: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Czy drużyna Roberta Lewandowskiego oraz Wojciecha Szczęsnego wywiąże się z roli faworyta? Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego ciekawego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Camp Nou już w najbliższą środę, 28 stycznia o godzinie 21:00.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski i Lamine Yamal

FC Barcelona – FC Kopenhaga, typy i przewidywania

FC Barcelona podejmie Kopenhagę w meczu 8. kolejki Ligi Mistrzów. Ekipa Dumy Katalonii zgromadziła 13 punktów, dzięki czemu zajmuje 9. miejsce w tabeli, wciąż mając szansę na bezpośredni awans do 1/8 finału. Z kolei sytuacja duńskiego klubu jest znacznie trudniejsza – zespół Lwów zdobył jedynie 8 oczek, co daje mu 13. pozycję w stawce i raczej nie pozwoli na awans do fazy pucharowej. Liczymy na spore emocje w tym pojedynku. Początek rywalizacji na Camp Nou już w najbliższą środę, 28 stycznia o godzinie 21:00.

W tym meczu stawiam na to, że Robert Lewandowski trafi do siatki. Choć kapitan reprezentacji Polski „gra w kratkę” w obecnym sezonie, to uważam, iż tym razem pokaże się z dobrej strony, strzelając gola. Mój typ: Robert Lewandowski zdobędzie bramkę.

FC Barcelona – FC Kopenhaga, sytuacja kadrowa

W meczu Barcelony z Kopenhagą ekipa gospodarzy będzie musiała radzić sobie bez kilku kluczowych zawodników – w tym Andreasa Christensena, Gaviego, Pedriego, Frenkiego de Jonga oraz Joao Cancelo. W drużynie gości zabraknie Thomasa Delaneya, Rodrigo Huescasa, Magnusa Mattssona, Kenaya Myriego, Amira Richardsona i Liama Westa. Braki kadrowe w obu zespołach mogą znacząco wpłynąć na taktykę i przebieg spotkania.

FC Barcelona – FC Kopenhaga, ostatnie wyniki

FC Barcelona w dwóch ostatnich spotkaniach pokazała się z dobrej strony, ogrywając Real Oviedo 3:0 w La Lidze oraz pokonując Slavię Pragę 4:2 w Lidze Mistrzów. Z kolei FC Kopenhaga wygrała 3:2 z Boldklubben af 1893 w meczu towarzyskim, a w europejskich pucharach zremisowała 1:1 z SSC Napoli. Zatem oba zespoły są aktualnie w niezłej formie.

FC Barcelona – FC Kopenhaga, historia

Bezpośrednia rywalizacja Barcelony z Kopenhagą jest bardzo krótka, bo w historii doszło tylko do dwóch spotkań między tymi zespołami. Miały one miejsce w fazie grupowej Ligi Mistrzów 2010/2011 – na Camp Nou ekipa Blaugrany wygrała 2:0, a w rewanżu na Parken padł remis 1:1. Trochę lepszym bilansem może więc pochwalić się ekipa ze stolicy Katalonii.

FC Barcelona – FC Kopenhaga, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy za zdecydowanych faworytów środowego pojedynku uważają gospodarzy, którzy będą mieli większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Barcelony wynosi około 1.15, typ na zwycięstwo Kopenhagi to mniej więcej 17.00, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 9.00. Załóż nowe konto u bukmachera STS, podając w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, a następnie będziesz mógł odebrać profity w postaci zakładu bez ryzyka do 100 złotych oraz bonusu od wpłat do 600 złotych.

FC Barcelona FC Kopenhaga Odds are subject to change. Last updated 27 stycznia 2026 16:54

FC Barcelona – FC Kopenhaga, przewidywane składy

Barcelona: Joan Garcia – Kounde, Cubarsi, Martin, Balde – Eric Garcia, Casado – Yamal, Fermin, Raphinha – Lewandowski

Kopenhaga: Kotarski – Meling, Gabriel, Suzuki, Lopez – Elyounoussi, Madsen, Claesson, Larsson – Cornelius, Dadason

FC Barcelona – FC Kopenhaga, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Barcelony

remisem

zwycięstwem Kopenhagi zwycięstwem Barcelony 100%

remisem 0%

zwycięstwem Kopenhagi 0% 2+ Votes

FC Barcelona – FC Kopenhaga, transmisja meczu

Interesująco zapowiadające się spotkanie pomiędzy Barceloną a Kopenhagą w ramach 8. kolejki Ligi Mistrzów będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Extra 2 oraz w internetowym serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Camp Nou już w nadchodzącą środę, czyli 28 stycznia, o godzinie 21:00.

