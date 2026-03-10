Barcelona mierzy się dzisiaj w hicie Ligi Mistrzów z Newcastle United. Wyjazdowe starcie Dumy Katalonii w pierwszym składzie rozpocznie Robert Lewandowski.

rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Oto składy na mecz Newcastle United – Barcelona w Lidze Mistrzów

Barcelona mierzy się dzisiaj w absolutnie hitowym spotkaniu Ligi Mistrzów z Newcastle United. Obie te drużyny miały już okazję spotkać się w tej edycji europejskich pucharów, bowiem w fazie ligowej – także na Wyspach Brytyjskich – Duma Katalonii wygrała 2:1. Dwa trafienia zanotował wówczas Marcus Rashford, który zagrał kapitalne zawody.

Tym razem – podobnie jak wówczas – Barcelona także jest faworytem, ale przystępuje do tej rywalizacji z pewnymi problemami zdrowotnymi. Nie ma bowiem chociażby kontuzjowanego Julesa Kounde. Niemniej trudno mieć wątpliwości, że dla ekipy Hansiego Flicka będzie to bardzo ważny mecz i zrobią oni wszystko, aby wygrać.

Z kolei Newcastle, skazywane przez ekspertów na porażkę, ma atut własnego boiska i z pewnością Eddie Howe będzie chciał wykorzystać także fakt, że Duma Katalonii w tym sezonie Ligi Mistrzów ma spore problemy w defensywie. Trzy gole zdobył przeciwko nim chociażby Club Brugge.

Oficjalne składy na mecz Ligi Mistrzów pomiędzy Newcastle United a FC Barceloną:

Newcastle United: Ramsdale – Trippier, Thiaw, Burn, Hall – Tonali, Ramsey, Joelinton – Elanga, Osula, Barnes.

FC Barcelona: Joan Garcia – Cancelo, Cubarsi, Araujo, Martin – Bernal, Pedri, Fermin Lopez – Yamal, Lewandowski, Raphinha.

