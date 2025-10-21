Fermin Lopez przeszedł do historii! Takiego piłkarza w Barcelonie nie było dawno

20:00, 21. października 2025 21:23, 21. października 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek

Fermin Lopez zapisał się w historii FC Barcelony. Po zdobyciu dwóch goli w starciu z Olympiakosem został najmłodszym piłkarzem z Hiszpanii od czasów Cristiana Tello, który zdobył dwie bramki w spotkaniu Ligi Mistrzów.

Fermin Lopez
Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Fermin Lopez

Fermin Lopez rekordzistą FC Barcelony!

FC Barcelona we wtorek wieczorem podejmowała przed własną publicznością grecki Olympiakos. Hansi Flick zdecydował się na kilka zmian w wyjściowej jedenastce ze względu na plagę kontuzji. Po raz pierwszy od połowy września w pierwszym składzie znalazł się Fermin Lopez.

Duma Katalonii od początku kontrolowała przebieg meczu, co przerodziło się w szybkie objęcie prowadzenia. W 7. minucie na listę strzelców wpisał się wspomniany wcześniej Fermin. Nieco ponad pół godziny później pomocnik mógł cieszyć się z drugiego gola.

Okazuje się, że dublet w meczu z Olympiakosem sprawił, że 22-latek przeszedł do historii. Fermin Lopez został najmłodszym piłkarzem z Hiszpanii, który zdobył dwie bramki dla FC Barcelony w Lidze Mistrzów (22 lata i 163 dni) od czasów Cristiana Tello w marcu 2012 roku.

Warto przypomnieć, że latem Fermin mógł opuścić Blaugranę i dołączyć do Chelsea. Ostatnio opowiedział o zainteresowaniu jego osobą w trakcie letniego okna transferowego. „Cóż, byłem spokojny i zrelaksowany. Moim życzeniem i pragnieniem zawsze było zostać w Barcelonie

W tym sezonie Fermin rozegrał 7 spotkań, w których zdobył łącznie 4 gole. Kontrakt z Barceloną ma ważny do połowy 2029 roku.

AKTUALIZACJA (21:24):

Finalnie pomocnik skompletował hat-tricka, zdobywając trzeciego gola w 76. minucie meczu. Tym samym jak podaje OptaJose Fermin Lopez został pierwszym Hiszpanem w historii, który zdobył trzy bramki dla Barcelony w jednym spotkaniu Ligi Mistrzów.

