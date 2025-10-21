Fermin Lopez przeszedł do historii! Takiego piłkarza w Barcelonie nie było dawno

Fermin Lopez zapisał się w historii FC Barcelony. Po zdobyciu dwóch goli w starciu z Olympiakosem został najmłodszym piłkarzem z Hiszpanii od czasów Cristiana Tello, który zdobył dwie bramki w spotkaniu Ligi Mistrzów.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Fermin Lopez

Fermin Lopez rekordzistą FC Barcelony!

FC Barcelona we wtorek wieczorem podejmowała przed własną publicznością grecki Olympiakos. Hansi Flick zdecydował się na kilka zmian w wyjściowej jedenastce ze względu na plagę kontuzji. Po raz pierwszy od połowy września w pierwszym składzie znalazł się Fermin Lopez.

Duma Katalonii od początku kontrolowała przebieg meczu, co przerodziło się w szybkie objęcie prowadzenia. W 7. minucie na listę strzelców wpisał się wspomniany wcześniej Fermin. Nieco ponad pół godziny później pomocnik mógł cieszyć się z drugiego gola.

1 – Con 22 años y 163 días, Fermín López es el jugador español más joven en marcar un doblete con el Barcelona en la Liga de Campeones desde Cristian Tello ante el Bayer 04 Leverkusen en marzo de 2012 (20 años y 209 días). Puñal. pic.twitter.com/TlB9OE19Pj — OptaJose (@OptaJose) October 21, 2025

Okazuje się, że dublet w meczu z Olympiakosem sprawił, że 22-latek przeszedł do historii. Fermin Lopez został najmłodszym piłkarzem z Hiszpanii, który zdobył dwie bramki dla FC Barcelony w Lidze Mistrzów (22 lata i 163 dni) od czasów Cristiana Tello w marcu 2012 roku.

Warto przypomnieć, że latem Fermin mógł opuścić Blaugranę i dołączyć do Chelsea. Ostatnio opowiedział o zainteresowaniu jego osobą w trakcie letniego okna transferowego. „Cóż, byłem spokojny i zrelaksowany. Moim życzeniem i pragnieniem zawsze było zostać w Barcelonie„

W tym sezonie Fermin rozegrał 7 spotkań, w których zdobył łącznie 4 gole. Kontrakt z Barceloną ma ważny do połowy 2029 roku.

AKTUALIZACJA (21:24):

Finalnie pomocnik skompletował hat-tricka, zdobywając trzeciego gola w 76. minucie meczu. Tym samym jak podaje OptaJose Fermin Lopez został pierwszym Hiszpanem w historii, który zdobył trzy bramki dla Barcelony w jednym spotkaniu Ligi Mistrzów.