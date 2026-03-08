Arbeloa odetchnął z ulgą. Duet gwiazd Realu gotowy na Manchester City

Eduardo Camavinga oraz Alvaro Carreras w ostatnim czasie mieli małe problemy zdrowotne. Obaj piłkarze będą jednak gotowi na mecz Realu Madryt z Manchesterem City - przekonuje hiszpański dziennik AS.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Camavinga oraz Carreras zagrają w Lidze Mistrzów

W najbliższą środę kibice będą świadkami hitowego starcia pomiędzy Realem Madryt a Manchesterem City w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów. Zespół Królewskich przystąpi do tego spotkania poważnie osłabiony, ponieważ kilku ważnych zawodników zmaga się z problemami zdrowotnymi. Mimo to do sztabu szkoleniowego dotarły również dobre wiadomości. Trener Realu Madryt – Alvaro Arbeloa – może bowiem liczyć na powrót do dyspozycji dwóch piłkarzy, którzy w ostatnich dniach borykali się z drobnymi dolegliwościami.

W prestiżowym meczu z ekipą Obywateli mają zagrać zarówno Eduardo Camavinga, jak i Alvaro Carreras. Francuski pomocnik ostatnio pauzował z powodu silnego bólu zęba, natomiast hiszpański defensor zmagał się z przeciążeniem łydki. Według informacji przekazanych przez dziennik „AS” obaj zawodnicy powinni być gotowi, aby rozpocząć spotkanie w wyjściowej jedenastce.

Na boisku najprawdopodobniej nie zobaczymy natomiast Kyliana Mbappe, Jude’a Bellinghama oraz Davida Alaby, a występy Rodrygo Goesa, Edera Militao i Daniego Ceballosa są całkowicie wykluczone.

Pierwszą potyczkę Realu Madryt z Manchesterem City w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów zaplanowano na środę, 11 marca, na godzinę 21:00. Spotkanie odbędzie się na Estadio Santiago Bernabeu. Rewanż na Etihad Stadium zostanie rozegrany tydzień później – we wtorek 17 marca, również o godzinie 21:00. Rywalizacja tych dwóch potęg europejskiego futbolu od kilku lat dostarcza ogromnych emocji i wiele wskazuje na to, że tym razem będzie podobnie.