Dramatyczna końcówka Liverpoolu w Lidze Mistrzów. Van Dijk bohaterem [WIDEO]

22:59, 17. września 2025
Liverpool wygrał z Atletico Madryt (3:2) na Anfield Road w pierwszej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów. Bohaterem gospodarzy został Virgil van Dijk, który strzelił zwycięskiego gola w doliczonym czasie gry.

Liverpool wygrał na Anfield Road

Liverpool w poprzednim sezonie Ligi Mistrzów odpadł w 1/8 finału, przegrywając z Paris Saint-Germain, które później sięgnęło po prestiżowe trofeum po raz pierwszy w historii. Teraz The Reds chcą zajść dużo dalej i są wymieniani w gronie faworytów do tytułu. W Premier League podopieczni Arne Slota wygrali wszystkie cztery pierwsze mecze i są pewnym liderem tabeli.

Nieco gorzej radzi sobie w tym sezonie Atletico Madryt. Zespół odnotował pierwsze zwycięstwo dopiero w miniony weekend, pokonując Villarreal (2:0). Drużyna, znana z solidnej gry taktycznej i defensywnej dyscypliny, musiała przeciwstawić się angielskiemu gigantowi na Anfield Road.

Spotkanie znakomicie rozpoczęło się dla gospodarzy. Już w 4. minucie z rzutu wolnego uderzył Mohamed Salah, a piłka odbiła się od Andrew Robertsona i wpadła do siatki Rojiblancos. Zaledwie dwie minuty później Ryan Gravenberch zagrał do Salaha, a Egipcjanin podwyższył wynik na 2:0.

Gdy wydawało się, że The Reds zejdą do szatni z dwubramkowym prowadzeniem, w doliczonym czasie pierwszej połowy bramkę kontaktową zdobył Marcos Llorente, dając Atletico nadzieję na odrobienie strat w dalszej części spotkania.

W drugiej połowie Liverpool kontrolował tempo gry, nie pozwalając rywalom na poważniejsze zagrożenie. Sytuacja zmieniła się w 81. minucie, gdy Marcos Llorente efektownie uderzył zza pola karnego. Spotkanie jednak zakończyło się wygraną Liverpoolu, a w doliczonym czasie gry do siatki trafił Virgil van Dijk.

W drugiej kolejce Ligi Mistrzów mistrzowie Anglii zmierzą się na wyjeździe z Galatasaray, natomiast Atletico podejmie Eintracht Frankfurt. Oba spotkania odbędą się 30 września.

Liverpool – Atletico Madryt 3:2 (2:1)

1:0 Andrew Robertson 4′

2:0 Mohamed Salah 6′

2:1 Marcos Llorente 45+3′

2:2 Marcos Llorente 81′

3:2 Virgil van Dijk 90+2′

