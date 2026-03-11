Dobra wiadomość dla Barcelony. Flick skorzysta z niego w rewanżu

Barcelona zremisowała na wyjeździe z Newcastle United 1-1. Wszystko wskazuje na to, że w rewanżu do gry wróci Eric Garcia. To duże wzmocnienie dla ekipy Hansiego Flicka.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Garcia pomoże w walce o Ligę Mistrzów

Barcelona we wtorek mierzyła się na wyjeździe z Newcastle United. To spotkanie zakończyło się remisem 1-1, co stawia ją w dobrej sytuacji w kontekście rewanżu i walki o awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Hansi Flick zmuszony był wystawić dość eksperymentalną linię obrony – z kontuzjami mierzą się Alejandro Balde oraz Jules Kounde, a na ostatnią chwilę wypadł też Eric Garcia. Na prawej stronie defensywy wystąpił Ronald Araujo, który nie popisał się przy straconym golu.

Rewanżowe starcie odbędzie się za równy tydzień. Dostępność Garcii stała tym samym pod znakiem zapytania, choć „Sport” zapewnia, że Flick będzie mógł z niego skorzystać. Obrońca przeszedł dodatkowe badania, które nie wykazały urazu, a jedynie przeciążenie mięśniowe. Niewykluczone, że wystąpi już w weekend przeciwko Sevilli, choć sztab szkoleniowy przede wszystkim będzie chciał skorzystać z niego w Lidze Mistrzów.

Garcia w tym sezonie stał się bardzo ważną postacią drużyny. Na jego początku wygrał rywalizację z Kounde na prawej obronie, ale z czasem był potrzebny też na innych pozycjach. W sumie wystąpił 41 razy, zdobywając bramkę i dokładając dwie asysty. Jakiś czas temu przedłużył umowę z Barceloną, odrzucając tym samym zakusy innych gigantów. Na liście życzeń miało go chociażby Paris Saint-Germain.