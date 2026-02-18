Dlatego Luis Enrique zdjął Dembele z boiska. Była 27. minuta

Ousmane Dembélé wyszedł w podstawowym składzie PSG, ale długo nie pograł. Już w 27. minucie sam poprosił o zmianę w meczu z Monaco w Lidze Mistrzów - podaje Mundo Deportivo.

Icon Sport/Alamy Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Problemy wróciły w najgorszym momencie

Ousmane Dembélé rozpoczął spotkanie w wyjściowym składzie Paris Saint-Germain przeciwko AS Monaco w barażu Ligi Mistrzów. Decyzja Luis Enrique była szeroko komentowana, bo skrzydłowy wcześniej zmagał się z drobnym urazem mięśniowym.

Już przed meczem Francuz odczuwał dyskomfort po jednym z treningów. W pierwszej połowie problemy wróciły. W 27. minucie Dembélé zasygnalizował ból uda i poprosił o zmianę. Początkowo wielu kibiców mogło się zastanawiać, czy to decyzja Enrique, czy gwiazdor PSG doznał urazu.

To kolejny uraz w sezonie, który dla ofensywnego gracza PSG jest pełen przerw i problemów zdrowotnych.

Wejście Doué odmieniło mecz

W miejsce Dembélé pojawił się Désiré Doué i szybko zaznaczył swoją obecność. Już przy pierwszym kontakcie z piłką zdobył bramkę na 2:1, dając sygnał do odrabiania strat.

PSG przegrywało już 0:2 po dwóch trafieniach Folarina Baloguna, ale zdołało odwrócić losy spotkania i wygrać 3:2. Dublet Doué okazał się kluczowy, a paryżanie wywieźli z Monako bardzo cenną zaliczkę przed rewanżem.