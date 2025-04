Ancelotti otrzymał złe informacje. Oni nie zagrają w meczu Arsenal – Real

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Dani Ceballos i Ferland Mendy wciąż niedostępni dla Carlo Ancelottiego

Już w najbliższy wtorek, 8 kwietnia o godzinie 21:00 odbędzie się pierwszy mecz ćwierćfinałowy Ligi Mistrzów pomiędzy Arsenalem a Realem Madryt. Obie drużyny przystąpią do tego spotkania poważnie osłabione. W zespole Królewskich na pewno nie zagrają Dani Carvajal oraz Eder Militao, którzy jakiś czas temu zerwali więzadło krzyżowe w kolanie. Jak podaje Miguel Angel Diaz z rozgłośni radiowej “Cadena COPE”, na czas nie zdążą się wykurować także Dani Ceballos i Ferland Mendy.

Obaj zawodnicy zmagają się z problemami mięśniowymi, ale jeszcze niedawno wydawało się, że uda im się dojść do pełni sił przed wylotem do Londynu. Jednak wszystko wskazuje na to, iż Carlo Ancelotti ostatecznie nie będzie mógł skorzystać ze wspomnianego duetu. Ponadto w ostatnich dniach pewne kłopoty zdrowotne mieli również Thibaut Courtois oraz Andrij Łunin, lecz jeśli nie stanie się nic nieprzewidzianego, to zarówno Belg, jak i Ukrainiec znajdą się w kadrze meczowej na nadchodzący pojedynek.

Sytuacja ekipy Kanonierów wcale nie jest lepsza, bowiem w drużynie The Gunners zabraknie Gabriela Magalhaesa, Riccardo Calafioriego, Takehiro Tomiyasu, Kaia Havertza, a także Gabriela Jesusa. Niewykluczone, że Mikel Arteta wystawi w podstawowym składzie reprezentanta Polski – Jakuba Kiwiora. Warto dodać, że w ostatniej kolejce ligowej Arsenal zremisował 1:1 z Evertonem, natomiast Real Madryt sensacyjnie przegrał 1:2 z Valencią.