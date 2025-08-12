Crvena Zvezda – Lech: znamy składy. Mistrz Polski odrobi straty?

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Mikael Ishak

Niels Frederiksen i Vladan Milojević odkryli karty

Już dzisiaj o godzinie 21:00 w Belgradzie odbędzie się rewanżowe spotkanie 3. rundy eliminacji Ligi Mistrzów pomiędzy Crveną Zvezdą a Lechem Poznań. Tydzień temu na stadionie przy Bułgarskiej serbski zespół wygrał 3:1, stawiając się w komfortowej sytuacji przed meczem u siebie. Ekipa Kolejorza musi więc odrobić dwubramkową stratę, aby awansować do decydującej fazy kwalifikacji. Zadanie nie będzie łatwe, ale podopieczni Nielsa Frederiksena z pewnością spróbują postawić się faworyzowanemu rywalowi.

Znamy już składy obu drużyn na wtorkowy pojedynek. W bramce Lecha Poznań zagra Bartosz Mrozek, a w ataku kapitan Mikael Ishak, który jest w znakomitej formie na początku nowego sezonu. W linii pomocy zobaczymy między innymi Gisliego Thordarsona. Z kolei Crvena Zvezda Belgrad postawiła na swoją najmocniejszą jedenastkę, z Matheusem między słupkami i napastnikiem Cherifem Ndiaye w formacji ofensywnej. W środku pola nie zabraknie też doświadczonego Rade Krunicia, który przed tygodniem strzelił dwa gole.

Transmisja z tego meczu będzie dostępna na dwóch kanałach telewizyjnych – TVP Sport oraz TVP 2 – a także online poprzez platformę streamingową sport.tvp.pl. Spotkanie zapowiada się bardzo emocjonująco – mistrzowie Polski od początku będą bowiem musieli grać odważnie i szybko trafić do siatki, natomiast Serbowie zapewne spróbują kontrolować przebieg pojedynku. Stawką jest awans do fazy play-off kwalifikacji Champions League, gdzie zwycięzca zmierzy się z cypryjskim Pafos FC lub ukraińskim Dynamem Kijów.

Jedenastki na mecz Crvena Zvezda Belgrad – Lech Poznań

Crvena Zvezda: Matheus – Seol, Rodrigao, Veljković, Tiknizyan – Elsnik, Krunić – Babicka, Duarte, Olayinka – Ndiaye

Lech Poznań: Mrozek – Pereira, Skrzypczak, Milić, Moutinho – Kozubal, Thordarson – Gumny, Palma, Bengtsson – Ishak