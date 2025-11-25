Chelsea – Barcelona: składy na mecz Ligi Mistrzów
W 5. serii zmagań fazy ligowej Champions League czeka nas niezwykle emocjonujący pojedynek. Na Stamford Bridge dojdzie do starcia Chelsea – Barcelona. Obie ekipy po czterech meczach mają na koncie po siedem punktów. Każda z drużyn zaliczyła dwa zwycięstwa, remis i porażkę.
Poznaliśmy oficjalne składy na to starcie. Hansi Flick zdecydował – Robert Lewandowski rozpocznie spotkanie w wyjściowej jedenastce. Natomiast Wojciech Szczęsny znajdzie się na ławce rezerwowych. Numerem jeden między słupkami Blaugrany jest Joan Garcia.
Chelsea: Robert Sanchez – Marc Cucurella, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Reece James – Moises Caicedo, Enzo Fernandes, Malo Gusto – Alejando Garnacho, Estevao, Pedro Neto
Barcelona: Joan Garcia – Alejandro Balde, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Jules Kounde – Fermin Lopez, Frenkie de Jong, Eric Garcia – Lamine Yamal, Lewandowski, Ferran Torres