Real zrewanżował się Benfice! Afera z Viniciusem, przerwany mecz i czerwona kartka Mourinho [WIDEO]

Real Madryt pokonał Benfikę (1:0) po golu Viniciusa Juniora. Emocji na boisku nie brakowało. Sędzia musiał nawet przerwać mecz na kilka minut. Pod koniec spotkania czerwoną kartkę dostał Jose Mourinho.

PressFocus Na zdjęciu: Vinicius Junior

Afera na Estadio da Luz! Real pokonał Benfikę

Real Madryt nie uzyskał bezpośredniego awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzów. O miejsce wśród szesnastu najlepszych drużyn w Europie muszą walczyć w dodatkowej rundzie play-off. Los tak chciał, że ponownie skrzyżował ich drogi z Benfiką, która trzy tygodnie temu w dramatycznych okolicznościach wygrała z Los Blancos (4:2). Teraz ponownie spotkali się na Estadio da Luz.

Pierwsza połowa spotkania nie przyniosła bramek, choć okazji do otwarcia wyniku wcale nie brakowało. Już w 10. minucie blisko wpisania się na listę strzelców był Kylian Mbappe, ale jego strzał obronił Trubin. Kilka minut później szczęścia próbował Arda Guler, ale ponownie bramkarz Orłów był na posterunku. Zarówno Francuz, jak i Turek próbowali później jeszcze kilka razy, ale świetne zawody rozgrywał golkiper gospodarzy. Benfica miała jedną dogodną okazję, ale świetną interwencją w 24. minucie popisał się Thibaut Courtois.

Drugą połowę lepiej rozpoczęli goście z Madrytu. Już w 50. minucie na listę strzelców wpisał się Vinicius Junior, oddając atomowe uderzenie po długim słupku. Przy takim strzale Brazylijczyka golkiper gospodarzy nie miał żadnych szans na udaną interwencję.

Chwilę po zdobyciu bramki mecz został przerwany. Vinicius Junior podszedł do sędziego, skarżąc się, że Prestianni obraził go na tle rasowym. Chaos związany z przerwaniem meczu trwał kilka minut, lecz finalnie sędzia odnotował zajście i kazał kontynuować grę. W dalszej fazie meczu więcej goli nie padło, ale emocji na boisku nie brakowało. W 86. minucie za protesty czerwoną kartkę zobaczył Jose Mourinho. Oznacza to, że Portugalczyk nie wróci na ławkę na Bernabeu podczas rewanżowego spotkania.

Przed rewanżem w Madrycie podopieczni Alvaro Arbeloi mają skromną zaliczkę. Drugie spotkanie odbędzie się za tydzień w środę (25 lutego) na słynnym Santiago Bernabeu.

Benfica 0:1 Real Madryt (50′ Vinicius)