Bayern triumfuje, Leverkusen w szoku – rewanż zmieni wszystko?

fot. Ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Xabi Alonso po starciu z Bawarczykami. “To jeszcze nie koniec”

Bayern Monachium jest ostatnio zdecydowanie na fali wznoszącej. Ekipa dowodzona przez Vincenta Kompany’ego jest liderem Bundesligi. Tymczasem w środowy wieczór Bawarczycy wykonali duży krok w kierunku awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, pokonując Bayer Leverkusen. Mecz z ekipą z Monachium skomentował trener ekipy z Bay Arena.

– Dzisiaj wiele rzeczy nam nie wyszło, ale to była nasza wina. Nie potrafiliśmy kontrolować gry i popełniliśmy poważne błędy. To jest oczywiście bardzo denerwujące. Zajmie nam trochę czasu, zanim oswoimy się z tą grą. Niemniej, dopóki nie odpadliśmy, to jeszcze nie koniec. W piłce nożnej zdarzały się już wcześniej niesamowite rzeczy i w przyszłym tygodniu będziemy walczyć, aby coś zmienić – rzekł Xabi Alonso cytowany przez oficjalną stronę internetową UEFA.

Bayer w najbliższy weekend rozegra spotkanie w ramach 25. kolejki Bundesligi. Zmierzy się na swoim stadionie z Werderem Brema. Mecz odbędzie się w sobotę o godzinie 15:30. Z kolei we wtorek o godzinie 21:00 ekipa z Bay Arena rozegra rewanżowe spotkanie z Bayernem.

Ostatnia potyczka z udziałem obu zespołów na stadionie w Leverkusen zakończyła się bezbramkowy remisem. Mecz odbył się w lutym tego roku. Z kolei w minionym roku Aptekarze pokonali monachijczyków trzema golami (3:0).

