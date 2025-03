FC Barcelona jest bliżej awansu do 1/4 finału Ligi Mistrzów po pokonaniu Benfiki (1:0). Hansi Flick natomiast przed kamerą CANAL+ Sport skomentował występ swojej drużyny.

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Szczęsny show i duma Flicka – Barca bliżej 1/4 finału Ligi Mistrzów

FC Barcelona wygrała środkowe starcie z Benfiką po bramce zdobytej przez Raphinhę (1:0). W każdym razie sukces Blaugrany nie byłby możliwy, gdyby nie świetna postawa Wojciecha Szczęsnego. W rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą z CANAL+ Sport trener Barcy też to podkreślił, komentując ogólnie występ swojej drużyny. Katalończycy drugi raz z rzędu pokonali lizbońską ekipę na jej arenie.

– Tamten mecz był ciężki. Dzisiaj również było ciężko. Koniec końców tracimy zawodnika w pierwszych 20 minutach i musimy sobie z tym radzić. Nie jest łatwo tak grać, ale daliśmy radę. Jestem dumny ze swojego zespołu – mówił Hansi Flick.

🗣️Hansi Flick: „Wojciech Szczęsny utrzymał nas dziś w meczu! Wielkie brawa dla niego!” 🇵🇱 👏 pic.twitter.com/zjHWhXeTmq — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 5, 2025

– Nie jest to łatwa sytuacja, ale drużyna dobrze zareagowała. Byliśmy monolitem. Jestem zadowolony – dodał Niemiec.

– Wojciech Szczęsny? Utrzymał nas dzisiaj w meczu. Bardzo lubi takie spotkania. Wielkie barwa dla niego. Jaki ma wpływ na Barcelonę? To nie tylko jakość na boisku, ale też postawa w szatni. Cieszę się, że go mamy. To odpowiedzialny i spokojny zawodnik – podsumował trener Barcelony.

Tymczasem już w najbliższy weekend Barcelona rozegra kolejne spotkanie. Zmierzy się w La liga z Osasuną. Mecz odbędzie się w sobotę o godzinie 21:00. Z kolei w najbliższy wtorek o 18:45 hiszpański zespół rozegra z Benfiką rewanżowe starcie w Lidze Mistrzów.

Katalończycy zagrają z ekipą z Portugalii w roli gospodarza po raz pierwszy od listopada 2021 roku. Barca ogólnie u siebie po raz ostatni wygrała z Benfiką w Lidze Mistrzów dawno temu, bo w kwietniu 2006 roku. Do wygranej hiszpańskiego giganta poprowadzili Ronaldinho i Samuel Eto’o.

