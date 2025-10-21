Dziewięć goli, dwa karne i dwie czerwone kartki. PSG zdemolowało Bayer! [WIDEO]

Paris Saint-Germain po szalonym meczu pokonało Bayer Leverkusen (7:2). Na BayArena kibice oglądali niesamowite spotkanie. Sędzia podyktował dwie jedenastki i pokazał dwie czerwone kartki.

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Paris Saint-Germain

Szalony mecz w Leverkusen! Dziewięć goli i triumf PSG

Bayer Leverkusen miał we wtorek bardzo trudne zadanie, ponieważ w 3. kolejce Ligi Mistrzów podejmowali obrońcę tytułu Paris Saint-Germain. Spotkanie na BayArena dostarczyło kibicom na stadionie oraz przed telewizorami wielu wrażeń. Na brak pracy nie mógł narzekać przede wszystkim sędzia Jesus Gil Manzano. Hiszpan podyktował dwa rzuty karne oraz pokazał aż dwie czerwone kartki.

Worek z bramkami we wtorkowy wieczór w 7. minucie otworzył Willian Pacho. Środkowy obrońca gości wygrał pojedynek w powietrzu i po dośrodkowaniu Nuno Mendesa, zmieścił piłkę w siatce, uderzając głową.

Kolejne pół godziny przyniosły mnóstwo zwrotów akcji. Najpierw rzutu karnego nie wykorzystał Alex Grimaldo, zaś w 31. minucie Bayer Leverkusen został osłabiony, ponieważ czerwoną kartkę zobaczył Robert Andrich. Sześć minut później siły na boisku zostały wyrównane, ponieważ do szatni odesłany został Ilia Zabarnyi, który sprokurował karnego, a z jedenastu metrów wyrównał Aleix Garcia.

Jeszcze przed przerwą PSG zdominowało rywala, zdobywając trzy bramki w przeciągu siedmiu minut. Najpierw na listę strzelców wpisał się Desire Doue. Skrzydłowemu asystował Kvaratskhelia, a Francuz uderzył zza pola karnego blisko dalszego słupka. Chwilę później Gruzin do asysty dołożył także bramkę. A wynik przed przerwą na (4:1) ustalił Doue, strzelając drugiego gola w meczu.

Po przerwie PSG nie zatrzymało się i nadal napierało na bramkę Leverkusen. W 50. minucie po akcji Vitinhy sytuację sam na sam wykończył Nuno Mendes, nie dając żadnych szans bramkarzowi gospodarzy na skuteczną interwencję.

Rozmiary porażki w 54. minucie zmniejszył Aleix Garcia. Hiszpan po raz drugi pokonał Lucasa Chevaliera, ale tym razem zrobił to w sposób zdecydowanie lepszy niż poprzednio. Pomocnik niespodziewanie oddał strzał z dystansu, czym zaskoczył bramkarza. Bramkę zdobył również wracający po kontuzji Ousmane Dembele. Jako ostatni do siatki trafił Vitinha, ustalając przy okazji wynik spotkania na (7:2).

Bayer Leverkusen 2:7 Paris Saint-Germain (38′, 54′ Garcia – 7′ Pacho, 41′, 45+3′ Doue, 44′ Kvaratskhelia, 50′ Mendes, 66′ Dembele, 90′ Vitinha)