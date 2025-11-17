Barcelona wzmocniona przed hitem. Gwiazda wraca do gry

Pedri ostatnio pauzował przez uraz, ale lada moment wróci do gry. Barcelona spodziewa się jego występu przy okazji hitowej rywalizacji z Chelsea w Lidze Mistrzów.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Pedri wróci na hitowy mecz z Chelsea

Barcelona od początku sezonu mierzy się z problemami zdrowotnymi. Hansi Flick przez pewien czas nie mógł korzystać z Lamine Yamala czy Roberta Lewandowskiego, a w tej chwili niedyspozycyjni są chociażby Raphinha, Joan Garcia oraz Gavi. Pierwsza dwójka lada moment wróci do gry, podobnie jak Pedri, który opuścił ostatnie dwa mecze przez uraz mięśnia.

Hiszpan przez lata swojej kariery mierzył się z różnymi kontuzjami, choć w tym sezonie problemy go omijały. Dopiero w listopadzie nabawił się drobnego urazu, który wykluczył go z gry na dwa mecze. Opuścił też starcie z Elche, choć tam głównym powodem było zawieszenie za dwie żółte kartki. Kibice obawiali się dłuższej absencji, ale ten wkrótce wspomoże swoją drużynę.

Wydaje się, że Pedri nie zagra zaraz po przerwie reprezentacyjnej, kiedy to Barcelona zmierzy się z Athletic Club. Ma być natomiast dostępny na hitową rywalizację z Chelsea w Lidze Mistrzów, do której dojdzie już 25 listopada. To ważny mecz dla obu drużyn, bowiem balansują one na granicy pierwszej ósemki, a w poprzedniej kolejce potknęły się ze słabszymi rywalami.

Pedri to jeden z najważniejszych graczy w zespole Hansiego Flicka. Wystąpił w tym sezonie w 13 spotkaniach, gromadząc dwie bramki oraz asystę. W środku pola tworzy zgrany duet z Frenkiem de Jongiem, który też od miesięcy prezentuje się znakomicie.