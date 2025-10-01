FC Barcelona – PSG. Flick i Enrique odkryli karty przed hitem

FC Barcelona w środowym hicie drugiej kolejki fazy zasadniczej Ligi Mistrzów zmierzy się z PSG na stadionie Montjuic. Poznaliśmy już wyjściowe składy obu drużyn na to starcie.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze FC Barcelony

Hit z udziałem FC Barcelony i PSG

FC Barcelona i Paris Saint-Germain to zespoły, które mają ambicje, aby na koniec fazy zasadniczej Ligi Mistrzów znaleźć się w czołowej ósemce tabeli i awansować do 1/8 finału rozgrywek. Krok w tym kierunku obie ekipy chcą wykonać w środowy wieczór.

Mistrzowie La Liga przystąpią do rywalizacji, będąc na fali wznoszącej. Drużyna prowadzona przez Hansiego Flicka może pochwalić się serią bez porażki, trwającą od 25 maja. Katalończycy w miniony weekend pokonali Real Sociedad (2:1), notując tym samym piąte z rzędu zwycięstwo.

Z kolei zespół Luisa Enrique ostatnio poradził sobie z Auxerre (2:0). PSG wróciło tym samym na zwycięski szlak po porażce z Olympique Marsylia (0:1). Ogólnie w siedmiu ostatnich meczach, licząc zarówno Ligue 1, jak i Ligę Mistrzów, paryżanie przegrali tylko raz.

Hiszpańsko-francuska batalia będzie pierwszą konfrontacją tych drużyn od kwietnia 2024 roku. Wówczas górą było PSG, które pokonało Barcelonę różnicą trzech bramek (4:1). W pięciu ostatnich bezpośrednich starciach oba zespoły zanotowały po dwa zwycięstwa, a raz padł remis.

Składy na mecz FC Barcelona – PSG

FC Barcelona: Szczęsny – Cubarsi, Gerard Martin, Kounde, Eric, Pedri, Olmo, De Jong, Ferran, Lamine Yamal, Rashford

PSG: Chevalier – Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes, Neves, Ruiz, Vitinha, Mayulu, Barcola, Mbaye.

