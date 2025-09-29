Real stawia opór. Bayern jednak chce ruszyć po gwiazdę La Liga

Real Madryt w ofensywie ma kilku graczy i nie wszyscy mogą liczyć na regularne występy. "Marca" sugeruje, że tę sytuację może wykorzystać Bayern Monachium, chcąc wzmocnić atak.

fot. APA-PictureDesk / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy Realu Madryt

Bayern Monachium planuje ruszyć po Rodrygo z Realu Madryt

Real Madryt wciąż dochodzi do siebie po wysokiej porażce w derbach z Atletico (2:5). Tymczasem w mediach wraca temat przyszłości Rodrygo. Ciekawe informacje na temat Brazylijczyka przekazała „Marca”, sugerując, że zawodnik może trafić do Bayernu Monachium.

Według źródła rozmowy w sprawie przeprowadzki Rodrygo do Bayernu już trwają. Agent zawodnika analizuje możliwości, choć władze Los Blancos wcale nie biorą pod uwagę sprzedaży brazylijskiego napastnika.

Real, odrzucając oferty dotyczące Rodrygo, nie kieruje się wyłącznie aspektem finansowym. Kluczowe jest przekonanie co do potencjału piłkarza. Mimo dużej konkurencji w ofensywie Królewskich klub wciąż darzy Brazylijczyka dużym zaufaniem.

Problemem dla Rodrygo może być jednak to, że Xabi Alonso coraz mocniej stawia na talent Franco Mastantuono. To sprawia, że rola Brazylijczyka w Realu staje się drugoplanowa, a rywalizacja z Viniciusem Juniorem czy Brahimem Diazem jest ogromnym wyzwaniem.

Rodrygo trafił do giganta La Liga w 2019 roku. W obecnym sezonie rozegrał sześć spotkań, spędzając na boisku jedynie 185 minut (nie licząc Klubowych Mistrzostw Świata). Zanotował jedną asystę. Jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2028 roku, a rynkowa wartość wynosi 90 milionów euro.

