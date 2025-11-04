Barcelona podała kadrę na Ligę Mistrzów. Wiadomo, co z Lewandowskim

FC Barcelona podała właśnie kadrę na najbliższy mecz 4. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Duma Katalonii zmierzy się z ekipą Club Brugge. W kadrze jest zarówno Wojciech Szczęsny, jak i Robert Lewandowski.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze FC Barcelony

Lewandowski i Szczęsny oczywiście w kadrze na Ligę Mistrzów

W tym tygodniu czeka na nas wiele piłkarskich emocji. Po weekendowych zmaganiach w swoich ligach, najlepsze europejskie kluby przechodzą do rywalizacji w Lidze Mistrzów. To właśnie tu czeka na nich kolejny sprawdzian. W 4. kolejce Ligi Mistrzów zaplanowano kilka hitowych spotkań; Liverpoolu zmierzy się bowiem z Realem Madryt, a PSG z Bayernem Monachium. Z kolei na FC Barcelonę czeka Club Brugge.

Wyjazd do Belgii zapowiada się dla piłkarzy Hansiego Flicka bardzo dobrze, bowiem trudno mieć inne wrażenie, że są oni zdecydowanym, wręcz murowanym faworytem, do wygrania tego meczu i to w pewnym, przekonywującym stylu. Szczególnie, że kadra, którą będzie dysponował szkoleniowiec jest na najwyższym obecnie możliwym poziomie. FC Barcelona właśnie ogłosiła listę graczy, którzy polecieli do Brugii. Znaleźli się na niej oczywiście Robert Lewandowski oraz Wojciech Szczęsny.

Kadra Barcelony na mecz z Club Brugge:

Bramkarze: W. Szczęsny, D. Kochen, E. Aller. Obrońcy: A. Balde, R. Araujo, P. Cubarsi, Gerard Martin, J. Kounde, E. Garcia, X Espart. Pomocnicy: F. Lopez, M. Casado, D. Olmo, F. De Jong, M. Bernal, D. Fernandez. Napastnicy: F. Torres, R. Lewandowski, L. Yamal, M. Rashford, R. Bardghji.

