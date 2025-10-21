Barcelona – Olympiakos Pireus: przewidywane składy na mecz w Lidze Mistrzów

Barcelona już we wtorek (21 października, godz. 18:45) zagra z Olympiakosem Pireus na własnym boisku w 3. kolejce Ligi Mistrzów. "Mundo Deportivo" przedstawiło przewidywane składy na to spotkanie.

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona – Olympiakos Pireus: przewidywane skład

FC Barcelona w 3. kolejce Ligi Mistrzów zmierzy się z Olympiakosem Pireus na Estadi Olimpic Lluis Companys. Spotkanie zaplanowano na wtorek, 21 października, o godzinie 18:45. Duma Katalonii zajmuje obecnie 16. miejsce w tabeli fazy ligowej europejskich pucharów. Zespół Hansiego Flicka rozpoczął rozgrywki od zwycięstwa nad Newcastle United (2:1) na St. James’ Park po dwóch golach Marcusa Rashforda.

W kolejnym spotkaniu mistrzowie Hiszpanii przegrali u siebie z Paris Saint-Germain (1:2), tracąc bramkę w ostatniej minucie. Z kolei Olympiakos zajmuje 29. miejsce w tabeli Ligi Mistrzów. Grecki klub rozpoczął zmagania od bezbramkowego remisu z Pafos FC, a następnie przegrał z Arsenalem (0:2).

Trener Hansi Flick wciąż nie może skorzystać z Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski doznał urazu mięśnia dwugłowego uda podczas meczu z Litwą w eliminacjach mistrzostw świata 2026. Napastnik ma wrócić do pełnej sprawności dopiero w listopadzie.

Według informacji Mundo Deportivo, niemiecki szkoleniowiec w linii ataku ponownie postawi na Marcusa Rashforda. Anglikowi na skrzydłach mają towarzyszyć Lamine Yamal oraz Ferran Torres. Między słupkami wystąpi Wojciech Szczęsny, który zastępuje kontuzjowanego Joana Garcię.

Przewidywane składy na mecz Barcelona – Olympiakos

Barcelona: Szczęsny – Eric Garcia, Araujo, Cubarsi, Balde – Casado, De Jong, Pedri – Yamal, Rashford, Torres

Olympiakos: Tzolakis – Costinha, Retsos, Pirola, Ortega – Dani Garcia, Chiquinho, Hezze, Podence – El Kaabi