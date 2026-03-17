FC Barcelona - Newcastle: przewidywane składy na mecz Ligi Mistrzów. Hansi Flick będzie musiał podjąć decyzję w sprawie napastnika. Hiszpańskie media są przekonane, że Robert Lewandowski zagra w wyjściowej jedenastce.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Przewidywane składy na mecz Barcelona – Newcastle

FC Barcelona celuje w tym sezonie w zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Póki co muszą jednak skupić się na przebrnięciu przez 1/8 finału, gdzie ich przeciwnikiem jest Newcastle. Pierwsze spotkanie, które zostało rozegrane przed tygodniem, zakończyło się remisem (1:1). Obie bramki padły pod sam koniec. W 86. minucie strzelił Harvey Barnes, a w doliczonym czasie gry wyrównał Lamine Yamal.

Przed rewanżem za faworyta uznano Dumę Katalonii. Dużą rolę odgrywa fakt, że podopieczni Hansiego Flicka zagrają przed własną publicznością. Czy Robert Lewandowski wystąpi od początku w pierwszym składzie? Hiszpańskie media mówią, że tak.

Ich zdaniem Lewandowski zagra od początku kosztem Ferrana Torresa. Wokół Polaka na skrzydłach tradycyjnie pojawią się Raphinha i Lamine Yamal. Zmiany będą za to w obronie i środku pola, ponieważ Ronalda Araujo zastąpi Eric Garcia, a Fermina Dani Olmo. W rewanżowym starciu na pewno nie zagra Balde, Christensen, De Jong oraz Kounde. Cała czwórka leczy kontuzje.

Barcelona: J. Garcia – E. Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo – Pedri, Bernal, Olmo – Lamine, Raphinha, Lewandowski

Newcastle: Ramsadle – Livramento, Thiaw, Burn, Hall – Tonali, Ramsey, Joelinton – Elanga, Barnes, Gordon

Początek meczu Barcelona – Newcastle w środę 18 marca 2026 roku o godzinie 18:45.