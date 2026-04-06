Barcelona musi to zrobić w Lidze Mistrzów. Flick ostrzega przed Atletico

FC Barcelona zmierzy się z Atletico Madryt w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Hansi Flick miał ostrzec swoich zawodników, że muszą rozstrzygnąć dwumecz już w pierwszym spotkaniu. "Zwycięstwo w Madrycie będzie skomplikowane" - miał powiedzieć trener, cytowany przez El Chiringuito TV.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona musi rozstrzygnąć dwumecz z Atletico w pierwszym spotkaniu

FC Barcelona rok temu dotarła do półfinału Ligi Mistrzów. Z marzeń o udziale w wielkim finale odarł ich Inter Mediolan, wygrywając szalony dwumecz. Teraz ponownie Katalończycy mogą znaleźć się w 1/2 finału, ale najpierw muszą przejść Atletico Madryt. Wspomnienia z ostatniego dwumeczu z Los Colchoneros z pewnością nie są najlepsze. W Pucharze Króla kataloński klub z nimi przegrał.

Co ciekawe, będzie to drugie z rzędu spotkania Barcelona – Atletico. W miniony weekend obie drużyny rywalizowały w bezpośrednim starciu w ramach 30. kolejki La Liga. Po golu Roberta Lewandowskiego spotkanie zakończyło się wygraną Blaugrany (2:1).

Z informacji El Chiringuito TV wynika, że Hansi Flick był stanowczy w stosunku do swoich zawodników na jednej z odpraw. Szkoleniowiec miał zakomunikować, że dwumecz z Madrytczykami muszą rozstrzygnąć już w pierwszym meczu na Spotify Camp Nou. „Zwycięstwo w Madrycie będzie o wiele bardziej skomplikowane” – podkreślił Flick, cytowany przez El Chiringuito TV.

Mecz FC Barcelona – Atletico Madryt w ćwierćfinale Ligi Mistrzów odbędzie się w środę 8 kwietnia o godzinie 21:00. Rewanż zaplanowano tydzień później we wtorek 14 kwietnia. Zwycięzca dwumeczu zagra w półfinale z wygranym z pary Sporting CP – Arsenal.