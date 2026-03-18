Barcelona i Newcastle idą na całość! Pada gol za golem [WIDEO]

Barcelona i Newcastle United strzelają gola za golem. Żadna z drużyn nie może odskoczyć, a na trafienia Blaugrany bardzo szybko odpowiadają Sroki.

Barcelona z dziurawą defensywą. Newcastle odpowiada na jej ciosy

Barcelona w środę mierzy się przed własną publicznością z Newcastle United. Stawką spotkania jest awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Losy dwumeczu pozostają otwarte, bowiem przed tygodniem na St. James’ Park padł remis 1-1.

Ten mecz zaczął się od mocnego uderzenia Barcelony, która objęła prowadzenie już w 6. minucie. Szybki atak bardzo precyzyjnym i spokojnym uderzeniem wykończył Raphinha. Wydawało się, że gospodarze będą mieć ten wynik pod kontrolą, ale prowadzenie stracili jeszcze w pierwszym kwadransie. Defensywa Blaugrany dała się zaskoczyć, a Lewis Hall znakomicie obsłużył Antony’ego Elangę, który pokonał Joana Garcię.

To był dopiero początek emocji w stolicy Katalonii. Trzy minuty po golu wyrównującym Barcelona trafiła po raz drugi. Zamieszanie w polu karnym po stałym fragmencie wykorzystał Marc Bernal, który skierował piłkę do siatki. Radość gospodarzy ponownie trwała dość krótko – Lamine Yamal stracił piłkę blisko swojego pola karnego, a po skutecznym rozegraniu Elanga dorzucił drugiego gola.

18 MINUT I TRZY GOLE NA CAMP NOU! 🤯 Najpierw dla Barcelony trafił Raphinha, później wyrównał Anthony Elanga, a kolejne prowadzenie Dumie Katalonii dał Marc Bernal! 🔥🔝



Pierwsza połowa dobiega końca, a na tablicy wyników utrzymuje się remis 2-2. Taki rezultat oznacza, że do wyłonienia zwycięzcy będzie potrzebna dogrywka.