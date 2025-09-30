Robert Lewandowski w ostatnim czasie wrócił do regularnego strzelania. W środę Barcelona rozegra hitowy mecz z PSG, a Hansi Flick planuje szokujące rozwiązanie - informuje "Sport".

fot. ZUMA Press, Inc. Na zdjęciu: Lamine Yamal i Robert Lewandowski

Lewandowski tylko na ławce? Flick planuje skład na PSG

Barcelona w środę rozegra hitowy mecz Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain. Obie drużyny nastawiają się na wielkie widowisko i oczywiście liczą na zwycięstwo. Ostatnio Blaugrana zdołała ustabilizować wyniki i wróciła na fotel lidera tabeli La Ligi. Paryżanie też punktują na wysokim poziomie, ale przyjdzie im się mierzyć bez kontuzjowanego Ousmane’a Dembele, co oczywiście jest wielkim osłabieniem.

Hansi Flick przygotowuje się do tego starcia pod kątem taktycznym. Nie wybrał jeszcze wyjściowej jedenastki, doceniając przy tym rywalizację na wielu pozycjach i formę swoich zawodników. Oczywiście polskich kibiców najbardziej interesuje kwestia Roberta Lewandowskiego, który zaczął sezon na ławce rezerwowych, ale w ostatnich meczach grał już od pierwszej minuty. Wrócił też do regularnego strzelania – ma na koncie już cztery bramki.

Niemiecki szkoleniowiec szykuje natomiast niespodziankę i najprawdopodobniej posadzi Lewandowskiego na ławce. „Sport” twierdzi, że chce on, aby Barcelona mocno w tym meczu pressowała zawodników paryskiej ekipy, a lepiej w tej roli odnajdzie się Ferran Torres, który jest znacznie bardziej wybiegany.

Taka decyzja będzie oczywiście ciosem dla Lewandowskiego, który wrócił do wysokiej dyspozycji i w ostatnich meczach ratował Barcelonę przed stratą punktów. Ostateczny wybór Flicka poznamy tuż przed startem środowego spotkania.