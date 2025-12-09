Barcelona – Eintracht: przewidywane składy. Czy Lewandowski zagra?

Jakie zestawienie wystawi Hansi Flick na nadchodzący mecz Ligi Mistrzów? Oto przewidywane składy na spotkanie FC Barcelona - Eintracht.

Barcelona – Eintracht: sytuacja kadrowa

FC Barcelona ogłosiła kadrę na wtorkowy mecz Ligi Mistrzów z Eintrachtem Frankfurt. Będzie to pierwsze spotkanie Blaugrany na Camp Nou w europejskich pucharach od blisko trzech lat. Trener Hansi Flick powołał 22 zawodników, a najważniejszą i niespodziewaną informacją jest powrót do składu Marca-Andre ter Stegena. Kapitan Barcy wraca po długiej przerwie spowodowanej operacją pleców i znalazł się w kadrze po raz pierwszy w tym sezonie.

W drużynie wciąż brakuje dwóch kontuzjowanych piłkarzy: Daniego Olmo (uraz barku) oraz Gaviego (rekonstrukcja więzadła w kolanie). Z zespołem nie trenuje również Ronald Araujo, który przebywa poza drużyną z powodów związanych ze zdrowiem psychicznym.

Wydaje się, że Flick postawi na ustawienie 4–2–3–1 z Joanem Garcią w bramce i Lewandowskim na szpicy. Ostatnio Polak odpoczywał w rozgrywkach ligowych, a jego miejsce zajął Ferran Torres. Hiszpan pokazał się z dobrej strony, więc istnieje też możliwość, że to jednak on trafi do składu.

Przewidywane składy na mecz Barcelona – Eintracht:

  • Barcelona: Garcia; Kounde, Martin, Cubarsi, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Fermin, Raphinha; Lewandowski
  • Eintracht: Zetterer; Kristensen, Koch, Brown,  Theate; Dahoud, Chaibi; Gotze, Doan, Bahoya; Knauff

