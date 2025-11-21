Barcelona już we wtorek zmierzy się z Chelsea w spotkaniu 5. kolejki Ligi Mistrzów. The Blues do tego meczu przystąpią bez największej gwiazdy.

René Nijhuis/ Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona skorzysta z nieszczęścia Chelsea?

Jednym z najciekawiej zapowiadających się pojedynków 5. kolejki Ligi Mistrzów jest starcie Chelsea – Barcelona. Obie ekipy po czterech meczach mają na koncie siedem punktów i sąsiadują w tabeli. Gospodarze przystąpią do tego starcia przystąpią poważnie osłabieni.

Enzo Maresca na piątkowej konferencji prasowej ujawnił, iż w najbliższych spotkaniach nie będzie mógł skorzystać z kluczowego piłkarza. Cole Palmer znowu jest niedostępny. Trener The Blues zdradził szczegół urazu reprezentanta Anglii:

– Prawdopodobnie nie będzie dostępny w meczach z Burnley, Barceloną i Arsenalem, to właściwie pewne. Niestety, miał wypadek w domu, w wyniku którego uderzył się w palec u nogi… i go złamał. Już prawie wyzdrowiał po urazie pachwiny, ale teraz ma mały problem – przyznał szkoleniowiec londyńczyków.

To bez wątpienia… świetnie wiadomości dla Barcelony. Blaugrana nie jest faworytem rywalizacji na Stamford Bridge, ale absencja gwiazdy Chelsea nieco ułatwi jej zadanie.