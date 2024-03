fot. Imago/AFLOSPORT Na zdjęciu: FC Barcelona

FC Barcelona w pierwszych kilkunastu minutach dwukrotnie trafiła do siatki

Najpierw z gola cieszył się Fermin Lopez, a chwilę później również Joao Cancelo

W 30. minucie Napoli zniwelowało straty bramkowe

Barcelona coraz bliżej awansu. Napoli się nie poddaje

FC Barcelona walczy o awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Jeszcze przed rozpoczęciem rewanżu kwestia gry w kolejnej rundzie była otwarta, bowiem pierwszy w Neapolu zakończył się remisem 1-1. Mimo sporych problemów kadrowych, faworytem była oczywiście Duma Katalonii.

Wysokie tempo spotkania utrzymywało się od pierwszych minut. Obie drużyny wyszły bardzo wysoko, pragnąc jak najszybciej zdobyć bramkę. Po stronie Blaugrany szczególnie groźny był Fermin Lopez, który dwukrotnie mylił się w dogodnych sytuacjach. W 15. minucie udało mu się natomiast otworzyć wynik rywalizacji – z lewej strony boiska dośrodkował Raphinha, a Lopez uderzył kontrująco, nie dając żadnych szans Alexowi Meretowi.

Barcelona poszła za ciosem i dwie minuty później cieszyła się z drugiej bramki. Do kontrataku ruszył Lamine Yamal, który zagrał do Raphinhi. Ten postanowił indywidualnie wykończyć akcję, lecz jego strzał zatrzymał się na słupku. Do dobitki pospieszył Joao Cancelo, trafiając do siatki.

𝐃𝐖𝐀 𝐆𝐎𝐋𝐄 𝐖 𝐃𝐖𝐈𝐄 𝐌𝐈𝐍𝐔𝐓𝐘❗😮



Barcelona szybko obejmuje dwubramkowe prowadzenie w starciu z Napoli ⚡



📺 Polsat Sport Premium 1 📲 Polsat Box Go#UCL pic.twitter.com/IZ4iuABN5o — Polsat Sport (@polsatsport) March 12, 2024

W 30. minucie Napoli strzeliło bramkę kontaktową, pokazując, że jeszcze nie wypisuje się z tej rywalizacji. W grze o awans wciąż pozostają obie ekipy.