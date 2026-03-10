Bayern Monachium we wtorkowy wieczór mierzył się na wyjeździe z Atalantą Bergamo. Rywalizacja na Gewiss Stadium zakończyła się pogromem. Mistrzowie Niemiec triumfowali rezultatem 6:1.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Dayot Upamecano oraz Michael Olise

Bayern Monachium rozbił Atalantę Bergamo

Bayern Monachium we wtorkowy wieczór rozpoczął rywalizację w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Tego dnia podopieczni Vincenta Kompany’ego mierzyli się na wyjeździe z Atalantą Bergamo w pierwszym meczu tej rundy. Mistrzowie Niemiec byli oczywiście zdecydowanym faworytem tego meczu, ale drużyna Raffaele Palladino nie tak dawno potrafiła w pięknym stylu pokonać Borussię Dortmund. Niewątpliwie jednak pierwsze starcie było niezwykle ważne dla losów tego dwumeczu.

Rywalizacja na Gewiss Stadium wyśmienicie rozpoczęła się dla przyjezdnych. Bayern Monachium już w 12. minucie objął prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Josip Stanisić, który z najbliższej odległości wpakował futbolówkę do bramki.

Sprytny rzut rożny Bayernu Monachium! 🦊 Zaspała obrona Atalanty! 😴 Gol Josipa Stanišicia! 💥



📺 Oglądaj: https://t.co/UIsz1H71Nz pic.twitter.com/2wJ1mQGEGS — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 10, 2026

Chwilę później na tablicy wyników było już 3:0. Najpierw do siatki trafił Michael Olise. Chwilę później Francuz zaliczył asystę przy golu Serge’a Gnabry’ego. To był prawdziwy pokaz siły Bawarczyków w pierwszej odsłonie. La Dea nie zdołała odpowiedzieć i gospodarze schodzili na przerwę w beznadziejnych nastrojach.

MICHAEL OLISE SHOW W BERGAMO! ⭐ Piłkarz Bayernu najpierw kapitalnie przymierzył, a chwilę później po magicznym przyjęciu obsłużył podaniem Serge'a Gnabry'ego! 🪄



📺 Oglądaj: https://t.co/UIsz1H71Nz pic.twitter.com/diHQnnqLs4 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 10, 2026

Bayern Monachium ani przez chwilę nie pomyslał, że spuścić nogi z gazu. W 52. minucie mistrzowie Niemiec podwyższyli prowadzenie za sprawą Nicolasa Jacksona. Bramka Senegalczyka nie zamknęła meczu, ponieważ kilka chwil później rezultat meczu podwyższył Michael Olise. W 67. minucie świetną akcję zespołową zamienił na trafienie Jamal Musiala.

Piękna jest lewa noga Michaela Olise! 😍 Cudowne rzeczy na boisku w Bergamo robi dziś gracz Bayernu! 🪄🔝



📺 Oglądaj: https://t.co/UIsz1H71Nz pic.twitter.com/uVcausuwSb — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 10, 2026

Atalanta Bergamo była kompletnie rozbita. Podopieczni Raffaele Palladino nie mieli ochoty już być na boisko i czekali na końcowy gwizdek. Ale tuż przed końcem meczu udało im strzelić honorowego gola. Było to jedyny pozytywny akcent La Dei w tym meczu. Bayern Monachium natomiast pokazał prawdziwą moc i udowodnił, że są głównym faworytem do finalnego triumfu w Lidze Mistrzów.

Bayern Monachium w najbliższym meczu zagra na wyjeździe z Bayerem Leverkusen. Atalantą Bergamo natomiast pojedzie na Stadio Giuseppe Meazza na rywalizację ligową z Interem Mediolan.

Atalanta Bergamo – Bayern Monachium 1:6

Pasalić (90+3′) – Stanisić (12′), Olise (22′, 64′), Gnabry (25′), Jackson (52′), Musiala (67′)