Bayern Monachium rozbił Atalantę Bergamo
Bayern Monachium we wtorkowy wieczór rozpoczął rywalizację w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Tego dnia podopieczni Vincenta Kompany’ego mierzyli się na wyjeździe z Atalantą Bergamo w pierwszym meczu tej rundy. Mistrzowie Niemiec byli oczywiście zdecydowanym faworytem tego meczu, ale drużyna Raffaele Palladino nie tak dawno potrafiła w pięknym stylu pokonać Borussię Dortmund. Niewątpliwie jednak pierwsze starcie było niezwykle ważne dla losów tego dwumeczu.
Rywalizacja na Gewiss Stadium wyśmienicie rozpoczęła się dla przyjezdnych. Bayern Monachium już w 12. minucie objął prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Josip Stanisić, który z najbliższej odległości wpakował futbolówkę do bramki.
Chwilę później na tablicy wyników było już 3:0. Najpierw do siatki trafił Michael Olise. Chwilę później Francuz zaliczył asystę przy golu Serge’a Gnabry’ego. To był prawdziwy pokaz siły Bawarczyków w pierwszej odsłonie. La Dea nie zdołała odpowiedzieć i gospodarze schodzili na przerwę w beznadziejnych nastrojach.
Bayern Monachium ani przez chwilę nie pomyslał, że spuścić nogi z gazu. W 52. minucie mistrzowie Niemiec podwyższyli prowadzenie za sprawą Nicolasa Jacksona. Bramka Senegalczyka nie zamknęła meczu, ponieważ kilka chwil później rezultat meczu podwyższył Michael Olise. W 67. minucie świetną akcję zespołową zamienił na trafienie Jamal Musiala.
Atalanta Bergamo była kompletnie rozbita. Podopieczni Raffaele Palladino nie mieli ochoty już być na boisko i czekali na końcowy gwizdek. Ale tuż przed końcem meczu udało im strzelić honorowego gola. Było to jedyny pozytywny akcent La Dei w tym meczu. Bayern Monachium natomiast pokazał prawdziwą moc i udowodnił, że są głównym faworytem do finalnego triumfu w Lidze Mistrzów.
Bayern Monachium w najbliższym meczu zagra na wyjeździe z Bayerem Leverkusen. Atalantą Bergamo natomiast pojedzie na Stadio Giuseppe Meazza na rywalizację ligową z Interem Mediolan.
Atalanta Bergamo – Bayern Monachium 1:6
Pasalić (90+3′) – Stanisić (12′), Olise (22′, 64′), Gnabry (25′), Jackson (52′), Musiala (67′)