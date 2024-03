Arsenal w finale Ligi Mistrzów? Tak sugerują liczby

W ostatnich latach aż pięć drużyn, które wyeliminowały FC Porto awansowało do finału Ligi Mistrzów. To dobra wróżba dla Arsenalu, który ograł Portugalczyków w rzutach karnych.

IMAGO / Jack Goodwin Na zdjęciu: William Saliba

Arsenal w ćwierćfinale

Anglicy wyeliminowali FC Porto

O losach awansu przesądziły rzuty karne

Pogromcy Porto dochodzą do finału

Począwszy od wiosny 2017 roku aż pięć drużyn, które eliminowały FC Porto docierały do samego finału Ligi Mistrzów. Udało się to Juventusowi (2017), Liverpoolowi (2018 i 2019), Chelsea (2021) oraz Interowi Mediolan (2023).

Uwagę na tę statystykę zwrócili dziennikarze brytyjskiego TNT Sports. Zapytali też fanów na Twitterze (X) czy ich zdaniem Arsenal może powtórzyć osiągnięcie poprzedników. Drużyna dowodzona przez Mikela Artetę długo męczyła się z Portugalczykami, ostatecznie przechodząc do kolejnej rundy po rzutach karnych.

One step closer to Wembley 👀🏆#UCL pic.twitter.com/PEZyGxJayQ — Football on TNT Sports (@footballontnt) March 12, 2024

Dla Arsenalu już sam awans do ćwierćfinału to powód do zadowolenia. Kanonierzy dotarli do tej fazy rozgrywek po raz pierwszy od czternastu lat.