Arsenal poluje na belgijskiego skrzydłowego. Ciekawy transfer na horyzoncie

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Mika Godts na radarze Arsenalu

Arsenal w tym sezonie walczy o mistrzostwo Anglii, pierwsze od 2004 roku. Pod wodzą Mikela Artety Kanonierzy prowadzą w tabeli Premier League, mając pięć punktów przewagi nad drugim w stawce Manchesterem City i aż 10 nad trzecią Aston Villą. W ostatni weekend Arsenal rozbił w derbach Tottenham Hotspur (4:1), a już w najbliższej kolejce zmierzy się na Emirates Stadium z Chelsea.

Jak informuje holenderski portal VoetbalPrimeur.nl, na radarze Kanonierów znalazł się Mika Godts, który w barwach Ajaxu Amsterdam zachwyca swoją formą. Zaledwie 20-letni Belg od początku sezonu imponuje regularnością, dojrzałością i wpływem na grę całej drużyny.

W trwających rozgrywkach Godts rozegrał 32 mecze we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 13 bramek i zanotował 10 asyst. Jego dynamiczny rozwój sprawia, że coraz częściej porównuje się Belga do Edena Hazarda, który w przeszłości błyszczał w Chelsea i Realu Madryt.

Choć Godts nie zadebiutował jeszcze w seniorskiej reprezentacji Belgii, regularnie występuje w młodzieżowych kadrach. Co ciekawe, znajduje się także na liście życzeń Liverpoolu, co pokazuje jego rosnącą wartość na rynku transferowym. Według serwisu Transfermarkt.de, Godts wyceniany jest na 15 milionów euro. Do Ajaxu przeniósł się w 2023 roku z Genku za zaledwie milion euro i ma ważny kontrakt do czerwca 2029 roku.