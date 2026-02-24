Arsenal wynagrodzi swoją gwiazdę. W drodze nowy kontrakt

15:29, 24. lutego 2026
Paweł Wątorski
Źródło:  TEAMtalk

Arsenal przygotowuje się do rozpoczęcia negocjacji kontraktowych z środkowym pomocnikiem. Jak podaje "TEAMtalk", Declan Rice podpisze z Kanonierami pięcioletni kontrakt.

Mikel Arteta
Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Declan Rice blisko nowego kontraktu

Arsenal odniósł efektowne zwycięstwo nad Tottenhamem Hotspur (4:1) w derbach północnego Londynu. Po rozegraniu 28 meczów w Premier League zespół Mikela Artety ma pięć punktów przewagi nad drugim w tabeli Manchesterem City i jest na dobrej drodze do zdobycia 14. tytułu mistrza Anglii, a pierwszego od 2004 roku.

W klubowych gabinetach trwają intensywne działania dotyczące przyszłości jednego z liderów drużyny. Jak informuje „TEAMtalk”, Arsenal przygotowuje się do rozpoczęcia rozmów kontraktowych z Declanem Ricem w sprawie nowej umowy. Obecny kontrakt 27-letniego pomocnika obowiązuje do czerwca 2028 roku, a jego tygodniowe wynagrodzenie wynosi 240 tysięcy funtów.

Za strategię kontraktową odpowiada Andrea Berta, który traktuje przedłużenie umowy Rice’a jako jeden z kluczowych priorytetów przed końcem sezonu 2025/26. Wstępne kontakty z otoczeniem piłkarza miały już miejsce, a konkretne negocjacje mają ruszyć w najbliższych tygodniach. Co istotne, zarówno sam zawodnik, jak i jego przedstawiciele są otwarci na rozmowy. Rice widzi swoją przyszłość na Emirates Stadium.

Arsenal konsekwentnie buduje stabilny fundament drużyny na kolejne lata. W ostatnim czasie klub przedłużył kontrakty z kluczowymi zawodnikami, takimi jak William Saliba, Gabriel Magalhaes oraz Bukayo Saka.

Rice dołączył do Arsenalu z West Hamu United za około 116 milionów euro i od tego czasu stał się jednym z najważniejszych ogniw zespołu. 72-krotny reprezentant Anglii w trwających rozgrywkach zdobył cztery bramki i zanotował 10 asyst w 38 występach.

