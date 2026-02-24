Arsenal dobije targu z PSG? Zagiął parol na zdolnego pomocnika

10:45, 24. lutego 2026 13:29, 24. lutego 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Ekrem Konur

Senny Mayulu wciąż nie dogadał się z PSG w sprawie nowej umowy. Chrapkę na sprowadzenie 19-letniego pomocnika ma Arsenal - poinformował Ekrem Konur.

Mikel Arteta
Obserwuj nas w
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Senny Mayulu celem transferowym Arsenalu

Arsenal w obecnym sezonie walczy o potrójną koronę i potwierdza przynależność do ścisłej światowej czołówki. Kanonierzy od kilku lat systematycznie rozwijają projekt sportowy, bo chcą na stałe zadomowić się w gronie najlepszych drużyn w Europie. Dlatego londyński klub planuje kolejne wzmocnienia podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Niewykluczone, że władze z Emirates Stadium zdecydują się zwiększyć rywalizację w środku pola, by jeszcze bardziej podnieść poziom ekipy prowadzonej przez Mikela Artetę.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, na celowniku Arsenalu znalazł się Senny Mayulu, który wydaje się bardzo ciekawym kandydatem. Włodarze Kanonierów chcą wykorzystać niepewną sytuację kontraktową 19-letniego pomocnika.

Piłkarz wciąż nie porozumiał się bowiem z Paris Saint-Germain w sprawie przedłużenia umowy, a rozmowy utknęły w martwym punkcie. Obecny kontrakt wygasa już 30 czerwca 2027 roku, co może sprawić, że młody zawodnik będzie dostępny w promocyjnej cenie.

Mayulu, którym interesują się także Manchester City, Tottenham Hotspur oraz Chelsea, trafił do akademii PSG w 2018 roku. Sześć lat później awansował do pierwszego zespołu i rozegrał dotychczas 72 mecze, zdobywając 11 bramek oraz notując 9 asyst. Jego wartość rynkowa jest szacowana przez serwis „Transfermarkt” na mniej więcej 40 milionów euro.