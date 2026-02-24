Arsenal dobije targu z PSG? Zagiął parol na zdolnego pomocnika

Senny Mayulu wciąż nie dogadał się z PSG w sprawie nowej umowy. Chrapkę na sprowadzenie 19-letniego pomocnika ma Arsenal - poinformował Ekrem Konur.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Senny Mayulu celem transferowym Arsenalu

Arsenal w obecnym sezonie walczy o potrójną koronę i potwierdza przynależność do ścisłej światowej czołówki. Kanonierzy od kilku lat systematycznie rozwijają projekt sportowy, bo chcą na stałe zadomowić się w gronie najlepszych drużyn w Europie. Dlatego londyński klub planuje kolejne wzmocnienia podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Niewykluczone, że władze z Emirates Stadium zdecydują się zwiększyć rywalizację w środku pola, by jeszcze bardziej podnieść poziom ekipy prowadzonej przez Mikela Artetę.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, na celowniku Arsenalu znalazł się Senny Mayulu, który wydaje się bardzo ciekawym kandydatem. Włodarze Kanonierów chcą wykorzystać niepewną sytuację kontraktową 19-letniego pomocnika.

Piłkarz wciąż nie porozumiał się bowiem z Paris Saint-Germain w sprawie przedłużenia umowy, a rozmowy utknęły w martwym punkcie. Obecny kontrakt wygasa już 30 czerwca 2027 roku, co może sprawić, że młody zawodnik będzie dostępny w promocyjnej cenie.

Mayulu, którym interesują się także Manchester City, Tottenham Hotspur oraz Chelsea, trafił do akademii PSG w 2018 roku. Sześć lat później awansował do pierwszego zespołu i rozegrał dotychczas 72 mecze, zdobywając 11 bramek oraz notując 9 asyst. Jego wartość rynkowa jest szacowana przez serwis „Transfermarkt” na mniej więcej 40 milionów euro.