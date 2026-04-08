Arbeloa straszy Bayern. „Real Madryt może wygrać na każdym stadionie”

07:14, 8. kwietnia 2026
Wojciech Mazurek
Źródło: Madrid Zone

Real Madryt, jeśli chce awansować do półfinału, musi za tydzień odrobić stratę do Bayernu Monachium. Alvaro Arbeloa straszył rywali, mówiąc, że Królewscy są w stanie wygrać na Allianz Arena.

Alvaro Arbeloa
Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Real Madryt wierzy, że pokona Bayern na Allianz Arena

Nie tak miał wyglądać pierwszy mecz Realu Madryt z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów. Fani hiszpańskiego klubu liczyli na zdecydowanie lepszy wynik przed rewanżem za tydzień. Ostatecznie Królewscy polecą do Niemiec z zadaniem odrobienia strat. We wtorek wieczorem przegrali z Bawarczykami na Bernabeu (1:2). Alvaro Arbeloa jest przekonany, że uda im się awansować.

Przed rewanżem w zdecydowanie lepszej sytuacji będzie Bayern, który przed własną publicznością jest prawie niepokonany. W tym sezonie tylko raz podopieczni Vincenta Kompany’ego przegrali przed własną publicznością. Ich bilans w meczach domowych to 18 zwycięstw, remis i porażka. Jedyną drużyną, która w tym sezonie wygrała na Allianz Arena był FC Augsburg.

Arbeloa nie traci nadziei. W pomeczowych rozmowach z dziennikarzami deklarował, że Real jest w stanie wygrać na każdym stadionie. Co więcej, zaznaczył, że jeśli jest na świecie drużyna, która może pokonać Bayern na ich stadionie, to są to właśnie Królewscy.

Wciąż wierzymy. Real Madryt może wygrać na każdym stadionie – deklarował Alvaro Arbeloa po meczu.

Rozmawialiśmy dużo o tym, żeby unikać strat, ale niestety właśnie tak się stało. Żyjemy. Wystarczy nam jedne gol. Szkoda, że nie wykorzystaliśmy więcej naszych sytuacji – dodał Hiszpan.

Jeśli istnieje jakakolwiek drużyna zdolna do tego, żeby wygrać w Monachium, to jest nią Real Madryt – przekonywał.

